    政治

    中媒力推「她」當藍黨魁！最新民調竟支持度第一 沈榮欽驚呼太詭異

    鄭麗文參選國民黨主席。（資料照）

    2025/09/15 22:29

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今天（15日）開始辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，有中媒跳出來力推前立委鄭麗文，還有被認為立場親中的民調釋出，顯示明天若直接投票，鄭麗文的支持度居冠，跌破外界眼鏡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽直呼「這件事情實在太詭異了！」

    目前已表態參選國民黨主席者包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、國民黨中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，前中廣董事長趙少康或前台北市長郝龍斌將推派一人參選。

    沈榮欽今天發文表示，「不久前我受訪時才提到，國民黨主席改選，中國《今日頭條》等社群媒體，力推鄭麗文，讓中國觀眾全都一頭霧水『鄭麗文？她是誰啊？』，不料國民黨將於10月18日進行黨主席改選，蔡衍明的艾普羅行銷市場研究公司在此時針對國民黨員進行黨主席民調，結果顯示，若明天就要投票，鄭麗文以22.2%支持度暫居第一！」

    他接著說：「這是巧合嗎？不久前鄭麗文才抨擊朱立倫和趙少康會面，硬是要推已經婉拒參選的盧秀燕，表示國民黨主席內定，就是要排除她，當時氣氛還頗為低迷。結果原先沒人看好的鄭麗文居然民調第一！要不是中國媒體對國民黨黨員的影響力太大，就是能夠在中國《今日頭條》等地方操盤的人太厲害，居然能硬生生將黑馬鄭麗文拉抬到民調第一。背後原因著實耐人尋味。」

    熱門推播