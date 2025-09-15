峨眉、新豐2鄉代及新豐鄉村長選舉區變更案 竹縣選委會通過

新竹縣選委會今天審議通過下屆峨眉、新豐兩鄉民代表及新豐鄉村長選舉區變更案。（新竹縣選委會提供）

2025/09/15 17:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣選委會今天由主委李安妤主持第357次委員會議，審議通過下屆峨眉鄉民代表、新豐鄉民代表及新豐鄉村長選舉區變更案，並將在今年12月24日前依法發布選舉區變更公告。

其中，峨眉鄉民代表第1選舉區七星村與第2選舉區石井村對調，變更後下屆第1選舉區範圍包含峨眉村、中盛村及石井村；第2選舉區範圍包含富興村、湖光村及七星村。新豐鄉松柏村行政區域將自今年10月1日起分設明新村，明新村仍併入第4選舉區，變更後下屆新豐鄉民代表第4選舉區範圍包含上坑村、鳳坑村、重興村、崎頂村、松林村、松柏村、明新村，以及新豐鄉村長選舉區新增明新村變更案。

選委會指出，鄉（鎮、市）民代表及村（里）長選舉區由縣（市）選舉委員會劃分，該會去年11月函請公所針對下屆鄉、鎮、市民代表及村里選舉區是否須變更進行檢討，其中峨眉、新豐兩鄉公所提出選舉區變更建議意見，其餘鄉鎮市都建議維持本屆選舉區的劃分。

其中，峨眉鄉支持七星村與石井村對調為多數民意，並依規將行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源及應選名額6大因素納入考量，以合理反映民意代表性，且不致影響婦女當選名額及各選舉區應選名額。因此通過此變更案。

新豐鄉第4選舉區經松柏村行政區域變更為松柏村及明新村共2村後，考量新增的明新村自松柏村分設而來，地緣及人口結構上與第4選舉區具高度關聯性，因此仍併入第4選舉區，對於下屆應選出代表席次及婦女保障名額與本屆比較尚無影響，也通過變更案。又新豐鄉村長選舉區，下屆新增明新村，全鄉由17個村增至18個村，全縣由192個村增至193個村。

選委會說，有關鄉、鎮、市民代表應選名額的確定數，仍應依公職人員選舉罷免法第38條第2項之規定，以選舉投票之月前第6個月月底（即2026年5月31日）戶籍統計的人口數為準。

