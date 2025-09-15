澳馬外長聲明台海衝突預防符合兩國利益 外交部：持續促進印太和平繁榮

外交部表示，我國政府將持續推動「價值外交」，與理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。（資料照）

2025/09/15 17:14

〔記者黃靖媗／台北報導〕澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）與馬來西亞外交部長莫哈末哈山（Mohamad Hasan）12日發布聯合聲明，重申台海和平穩定重要性，且衝突預防符合兩國共同利益。對此，外交部除對此表達歡迎與感謝之外，也表示，我國政府將持續推動「價值外交」，與理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

外交部指出，黃英賢與莫哈末哈山12日在墨爾本共同主持「第7屆馬來西亞─澳洲年度外長會議」（AFMM），會後雙方發布聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，並認知衝突預防（Conflict Prevention）符合兩國共同利益，雙方也強調坦誠溝通、各項安全保證措施及資訊透明化的必要性。

外交部指出，此次外長會議延續兩國2024年由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）於「第2屆澳洲─馬來西亞年度領袖會議」中達成的共識，雙方高層連續第2年發表聯合聲明，支持台海和平穩定。

外交部表示，感謝國際夥伴持續關注台海及區域和平局勢，並以具體行動支持以規則為基礎的國際秩序；我國政府將持續推動「價值外交」，與理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

