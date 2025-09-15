為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    澳馬外長聲明台海衝突預防符合兩國利益 外交部：持續促進印太和平繁榮

    外交部表示，我國政府將持續推動「價值外交」，與理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。（資料照）

    外交部表示，我國政府將持續推動「價值外交」，與理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。（資料照）

    2025/09/15 17:14

    〔記者黃靖媗／台北報導〕澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）與馬來西亞外交部長莫哈末哈山（Mohamad Hasan）12日發布聯合聲明，重申台海和平穩定重要性，且衝突預防符合兩國共同利益。對此，外交部除對此表達歡迎與感謝之外，也表示，我國政府將持續推動「價值外交」，與理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

    外交部指出，黃英賢與莫哈末哈山12日在墨爾本共同主持「第7屆馬來西亞─澳洲年度外長會議」（AFMM），會後雙方發布聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，並認知衝突預防（Conflict Prevention）符合兩國共同利益，雙方也強調坦誠溝通、各項安全保證措施及資訊透明化的必要性。

    外交部指出，此次外長會議延續兩國2024年由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）於「第2屆澳洲─馬來西亞年度領袖會議」中達成的共識，雙方高層連續第2年發表聯合聲明，支持台海和平穩定。

    外交部表示，感謝國際夥伴持續關注台海及區域和平局勢，並以具體行動支持以規則為基礎的國際秩序；我國政府將持續推動「價值外交」，與理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播