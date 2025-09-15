美濃大峽谷反遭綠營民代緊咬 柯志恩：會勘這麼短時間 如何搞清對方來歷？

國民黨立委柯志恩強調，她對涉案地主石麗君的認識，僅是市議員朱信強的助理，「且在會勘這麼短的時間，如何搞清對方來歷？」（資料照）

2025/09/15 17:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄美濃大峽谷盜採土石爆出案外案，附近同被盜採的涉案地主石麗君，被踢爆竟與立委柯志恩一起會勘；綠營民代今（15日）天又緊咬柯志恩「不查證又說謊，有事秒切割」，對此，柯志恩強調，她對石女的認識，僅是朱信強議員的助理，「且在會勘這麼短的時間，如何搞清對方來歷？」

民進黨高雄市議員鄭孟洳今天表示，市府全程積極主動，早在柯志恩8月踏入美濃現場前，就已兩度裁罰、移送檢調；柯志恩卻拍片造謠市府「都不處理」，甚至影射市府瀆職、包庇。「柯志恩有查證過嗎？有請幕僚了解過嗎？」她痛批柯志恩憑一封未經查證的陳情，就把美濃抹黑成「大峽谷」，根本是假爆料、假揭弊，只為炒新聞、博聲量。

對此，柯志恩反批民進黨編劇寫不出新劇情，從陳情人提供的相關資料中，經發局1月以來的開罰，若是用土石採取法，前兩次金額分別為100萬、200萬，基本上就是最低罰，對比現在動輒對不法案場重罰300萬，「請問市府明明早就可以罰更多更重，甚至還能扣押相關器材，這些為何先前都不作？」這證明在她揭露踢爆前，市府對於涉案人等，都在輕罰打假球！

柯志恩說，此案高雄市議會國民黨團與她的辦公室，總共只辦過3次會勘，3次時間點分別為8月8日、9月5日、9月12日。8月8日會勘因國民黨立院黨團甲動，她人在立院，由助理代表出席；9月5日她才見到石麗君；朱信強議員受訪也清楚說明，當天他人在法國，因此委由石女以特助身分參加。

柯志恩重申，她對石女的認識僅是朱信強議員的助理，「且在會勘這麼短的時間，如何搞清對方來歷？」柯志恩說，9月12日的會勘，過程有眾多媒體全程拍攝，足可作證她與石麗君沒有任何接觸，這三次會勘時間序，明明白白，「請問哪裡來的兩次碰面，連基本的查證都沒有，請問民進黨議員這算不算翻車？算不算自導自演？」

柯志恩辦公室強調，柯先前已經說明過多次，也出示過陳情人的陳情簡訊，及向市府1999投訴、向高雄地檢署陳情資料，證明陳情人就是循正式管道，於今年4月、6月反映多次，雖然市府稱有罰款、移送法辦，也確認有違法事實，但民眾反映後都未見處理改善，才會在7月中向柯委員陳情。

柯辦質疑「為何民進黨要一直把小老百姓的陳情，扭曲成有不法目的？難道對於你們而言，只要是向藍營陳情的民眾，都是和砂石業者有勾串的藍營人士，里長之子嗎？」

