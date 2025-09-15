台中垃圾大戰爛攤恐留下任 綠營議員批盧秀燕「還想選總統」

民進黨市議員何文海批評，盧秀燕執政6年垃圾堆放持續惡化，竟然還想去選總統。（讀者提供）

2025/09/15 17:02

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大里垃圾掩埋場遭質疑堆置垃圾多達34萬噸，接連遭民進黨立委何欣純、綠營議員砲轟，連總統賴清德14日到台中市北屯水景福隆宮參拜，也被「台灣衣美局」等10多名公民告狀，控訴台中市長盧秀燕不回應大里垃圾山問題，民進黨市議員何文海指出，盧市長執政6年垃圾堆放持續惡化，根本是將燙手山芋留給下一任市長，竟然還想去選總統。

民進黨中市議會黨團指出，盧秀燕執政7年，讓大里垃圾掩埋場累積到38萬噸，成一座垃圾山，若要完全清除需耗費37億元以上，盧秀燕今天（15日）在議會第4屆第6次臨時會開議前，公開喊話「極少數有心人士就不斷喊台中市政府沒有能力處理垃圾、會造成垃圾大戰」，發言引爆綠營怒火。

何文海說，盧秀燕6年任內年無法解決台中垃圾問題，垃圾爆量成山情況持續惡化，爛攤子只能由下屆市長承擔。

何文海表示，台中文山焚化廠促參案從盧秀燕上任後，審計處報告就已經明確表示需在2021年6月完成招商，而環保局還要回應說要求民間機構依相關規定辦理環差分析作業，過去6年半沒有辦環評，連環差分析還要等廠商做，市府6年半都在原地踏步，行政怠惰還要推給南屯民眾？

