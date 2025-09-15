踢爆美濃大峽谷「揭弊」高市議員：柯志恩是不負責任的拍片網紅

高市議員鄭孟洳與市議員參選人張以理抨擊立委柯志恩不清楚狀況還說謊，自以為揭弊，結果全是造謠。（記者王榮祥攝）

2025/09/15 17:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕會勘美濃大峽谷時與地主石麗君同框引發外界質疑，國民黨立委柯志恩卻稱不知地主背景。民進黨高市議員鄭孟洳、左楠區市議員參選人張以理今踢爆地主內幕，痛批柯志恩不查證又說謊、有事只會秒切割。

鄭孟洳指出，柯志恩這幾天拚命切割議員朱信強、朱的前助理石麗君，連身邊關係人都推得一乾二淨，「沒事搶收割、有事秒切割」；但根據公開地籍謄本與市府裁罰紀錄，地主在去年12月18日買下新吉洋段農地，不到1個月、警方今年1月3日巡邏發現坑洞並通報市府，市府隨即稽查列管並要求限期改善。

此後市府於3月7日裁罰100萬元，4月再勘查發現坑洞擴大，6月3日移送地檢署偵辦，並於6月13日加重裁罰200萬元、限期回填。

鄭孟洳強調，市府全程積極主動，早在柯志恩8月踏入現場前就已2度裁罰、移送檢調，柯志恩卻拍片造謠市府「都不處理」，甚至影射市府瀆職、包庇，「柯志恩有查證過嗎？有請幕僚了解過嗎？」

鄭孟洳痛批柯志恩，僅憑一封未經查證的陳情，就把美濃抹黑成「大峽谷」，根本是假爆料、假揭弊，只為炒新聞、博聲量，等同讓市府數百名日夜辛勤的公務員被輿論霸凌、亂扣帽子，她狠酸，「柯志恩根本不是揭弊，只是不負責任的拍片網紅、毫無專業，更別說要選市長」。

張以理則指出，根據媒體追查，某位「前藍營民代」之子涉毒品、盜採前科，將屏東盜採集團引進美濃；而美濃一位藍營里長的兒子，企圖插手盜採利益卻未得逞，因而心生不滿、四處檢舉，他反問柯志恩「這些人是不是來找你陳情？」

張以理引述檢調與媒體資料，石麗君夫婦早年經營地下賭場，曾因行賄、偽證遭判刑，其夫近年投入砂石業，與地方黑、白、藍勢力糾葛不清；石麗君的先生甚至曾為女性糾紛在KTV鬥毆，警方到場還需開槍制止。張以理提醒柯志恩「既然要參選高雄市長，就該把功課做足，不要自以為揭弊，結果全是造謠、鬧出一場鬧劇」。

鄭孟洳與張以理整理高市府處理美濃違法盜採砂石過程，和柯志恩聲稱市府無作為的時序比對。（記者王榮祥翻攝）

鄭孟洳與張以理整理不法砂石業者關係圖，質疑柯志恩成為砂石界利益糾紛的棋子。（記者王榮祥翻攝）

