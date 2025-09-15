柯文哲抱怨手機被沒收如與世隔絕 她提密會黃國昌3小時突破盲點

前民眾黨主席柯文哲。（記者方賓照攝）

2025/09/15 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲因涉貪被羈押1年後，北院本月5日裁定7千萬交保，柯8日辦保獲釋，北檢9日提出抗告，高院12日撤銷發回更裁，北院今天（15日）重開羈押庭。柯文哲在庭上抱怨自己的手機被沒收，讓他有身處荒島、與世隔絕的感覺，曾為阿北幕僚的名嘴吳靜怡馬上突破盲點，提到柯文哲日前才跟現任白營主席黃國昌密會3小時一事，引發討論。

北院合議庭今天上午重開羈押庭，柯文哲在庭上抱怨，自己交保出來1星期，因為被「知覺剝奪」長達1年時間，讓他有與世隔絕的感覺，斷絕與這個世界的聯絡。他還質問檢方，其手機、USB都被沒收，「什麼時候要還給我？」

對此，吳靜怡在Threads上發文酸：「柯文哲說手機被沒收使他如同生活在社會荒島，與世隔絕。咦？那黃國昌怎麼可以跟柯文哲密會3小時？」網友紛紛跟著吐槽，「而且還不直播，是不是有鬼！」、「對啊，為什麼？而且屁股有傷（指陳佩琪曝丈夫臀部出現褥瘡一事）怎麼坐3小時？站著密會3小時嗎？可是PG不是說柯姓被告雙腳無力？」、「荒謬到我都快笑不出來了」、「不要拿手機啦，賴清德可以透過各種鏡頭看阿北耶」。

針對柯黃密會3小時一事，吳靜怡今天上午就在臉書質疑，「黃國昌明明是『政治獻金案』中代表民眾黨的被害人負責人，為什麼還能和被告柯文哲密會三小時？為什麼不敢公開直播？柯文哲能在媒體記者緊密跟監下，和黃國昌偷偷碰面3小時都不被察覺，這不就是最佳證明，證明柯文哲有能力也有動機暗中接觸證人、統一說法甚至滅證！更離譜的是，黃國昌自己也和『公益侵占案』、『政治獻金案』的被告、證人高度接觸，法官怎麼確認他們完全不談案情？怎麼確認他們不用手機、不透過第三者？」

吳靜怡還說，「京華城案只是冰山一角，背後還有『魚果市場案』、『南港轉運站案』、「北士科土地案』、『台智光案』等等，這些都牽涉北市府同仁、政商網絡、財務往來，若沒有嚴格限制，串證風險根本無法排除！柯文哲逃亡機會不高，所以再提高交保金沒實質意義，羈押理由一直以來是以「串證之虞」為核心，如果不羈押，那就是司法還真的不公了。」

不過北院今晚6點30分作出裁定，柯文哲維持原交保金額交保。限制接觸方面，合議庭也做出修正，對於「同案被告、未到庭詰問證人」不得有接觸、騷擾、恐嚇、探詢案情的行為；對於「證據清單上的證人」則不得有騷擾、恐嚇、探詢案情的行為，但不禁止其「接觸」，以維護保障被告的人格及行動自由權。

