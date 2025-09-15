「盧比蔣」2人越比越像？民進黨：面對問題只會轉身離開

民進黨今天質疑，國民黨台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，「盧比蔣」越比越相似，面對問題就逃避、拿不出辦法就轉身。（民進黨提供）

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今天質疑，國民黨台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，「盧比蔣」越比越相似，面對問題就逃避、拿不出辦法就轉身，難道這就是國民黨地方執政的態度嗎？2人面對藍白修法出包只會抗議中央，面對公館圓環、台中垃圾山的行為模式更是一致，從市民的角度只有滿滿的悲哀。

民進黨指出，國民黨、民眾黨立委去年強行修正通過的「財政收支劃分法」，造成中央與地方財政亂象，蔣萬安、盧秀燕忙著號召藍白縣市長向中央抗議，卻完全不敢面對問題根源，就是藍白立委修法大出包，才造成現在一堆爛攤子。

民進黨批評，不敢面對問題的蔣萬安和盧秀燕，行為模式真是一致，例如台北市政府近期強拆公館圓環、填平公車專用地下道，引發市民及學生反彈，當記者詢問「為何強拆公館圓環」時，蔣萬安一句話都不敢回應，直接轉身離開。

民進黨接著舉例，台中市政府放任大里掩埋場堆積超過34萬噸垃圾、成為全國最大露天垃圾山；現場垃圾裸露、污水溢流、臭氣四散，影響的不只是市容，更是市民的健康與環境安全，而當記者詢問盧秀燕市長「垃圾山有解嗎？」盧秀燕也是一句話都不敢回應，選擇快步轉身離去。

民進黨說，這種應對模式很熟悉，是因為盧秀燕、蔣萬安面對問題就轉身離開，早已不是第一次，蔣萬安面對記者提問「文湖線故障」時，轉身離開；面對「民眾黨司法走讀活動導致警察受傷」時，轉身離開。同樣的，盧秀燕面對「親民人設翻車」時，轉身離開；面對「是否會接黨主席」時，轉身離開；面對「中捷事故失言事件」時，轉身離開。

民進黨質疑，面對問題就逃避，拿不出辦法，只會轉身離開，難道這就是國民黨縣市長執政的態度嗎？盧比蔣，越比越相似，從市民的角度來看，只有滿滿的悲哀。

