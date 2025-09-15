海巡署形容中國漁船如「環保流氓」 揭露5大惡行

海巡署查扣中國小舟。（海巡署提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕9月14日晚間，中國漁船再度越界侵擾東沙島海域，海巡署驅離並查扣1艘小舟，累計今年已驅離漁船158艘次、扣留小舟12艘。海巡署形容中國漁船如同「環保流氓」，長年來除了違法越界，另有違法採捕、蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜、砍伐珊瑚礁等5大惡行，劣跡斑斑。

海巡署表示，東南沙分署東沙指揮部昨天晚間8點15分偵獲中國「粵台漁11689」漁船違法越界，侵入東沙島東方30浬處限制水域，隨即調派「雲林艦」及東沙分隊海巡艇前往查緝，2個小時之後，在東沙島東北方8.3浬查扣「粵」船小舟1艘（船上3人），並驅離「粵」船。

海巡署自今年1月起迄今，在東沙水域計驅離中國越界漁船158艘次、扣留小舟12艘，形容中國漁船如同「環保流氓」，長年來除違法越界，更違法採捕、蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜、砍伐珊瑚礁等惡行，劣跡斑斑。

海巡署指出，東沙島因為有環礁，中國漁船擔心觸礁，不敢任意靠近，就放下小舟搭載多名工作人員潛水或撒網違法採捕，但今年查扣的小舟，尚未發現有綠蠵龜及珊瑚礁等保育類生物。

