    首頁　>　政治

    2026不會缺席 高嘉瑜：選什麼大家拭目以待

    前立委高嘉瑜今（15日）主持網路直播節目，與政治學者范世平聊前市長柯文哲京華城案，並在直播尾端回應網友留言「2026要選嗎？」（翻攝自「新聞！給問嗎？」直播）

    2025/09/15 16:23

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕前立委高嘉瑜今（15日）主持網路直播節目，與政治學者范世平聊前市長柯文哲京華城案，並在直播尾端回應網友留言「2026要選嗎？」高嘉瑜表示，「這個問題好難回答喔，原則上是會參選。」網友稱高嘉瑜表態，不過高嘉瑜說，2024年卸任立委時，就說過「2026不會缺席」，她也補充：「但是要選什麼呢？大家拭目以待囉。」

    有網友留言，高嘉瑜害港湖越來越藍，高嘉瑜回應，港湖本來就是藍大於綠，「在我選議員之前，港湖只有兩席民進黨議員，她開始選之後有四席，甚至有選上立委。」民眾也說，台北市議員李明賢爆料，高嘉瑜現在還動不動就會跑去台北市議會游泳。她大方承認，每次去市議會都遇到好多人，跟大家一起打招呼。

    2022年九合一選舉，內湖南港區議員由5名國民黨、3名民進黨以及1名民眾黨組成。在2024年立委選舉，高嘉瑜、吳欣岱和當時國民黨籍台北市議員李彥秀出來競選。最終李彥秀阻擋高嘉瑜連任之路，並稱，「終於將四年前失去的這一席拿回來了。」

    圖
    圖
