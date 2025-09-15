為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    議員吳佩芸再度質詢老爸中市審計處長吳錦祥 指掩埋場餘量差異大

    台中市議員吳佩芸，質詢老爸、審計部台中市審計處長吳錦祥「掩埋場餘量驟減」。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員吳佩芸，質詢老爸、審計部台中市審計處長吳錦祥「掩埋場餘量驟減」。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/15 16:24

    〔記者黃旭磊、蘇孟娟／台中報導〕審計部台中市審計處長吳錦祥今天至議會，專案報告113年度台中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，讓議堂再上演女兒質詢老爸戲碼，無黨籍市議員吳佩芸拿出「掩埋場剩餘容量統計表」，質詢父親吳錦祥說，大里掩埋場於2025年3月底剩餘容量為9萬立方公尺，同年6月餘量將為0立方公尺，與審計處報告差異極大。

    由於去年8月，吳錦祥赴議會進行台中市總決算暨附屬單位及綜計表審核報告，當時，也當場遭女兒吳佩芸「洗臉」質詢，指審計處總決算報告未對中市府缺失提出檢討，明顯為市政府「擦脂抹粉」，今天再度上演「女兒質詢老爸」戲碼引起眾人側目。

    吳佩芸質詢稱，根據「2024年度臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」，大里掩埋場截至2025年3月底剩餘容量為9萬立方公尺，而后里掩埋場為17239立方公尺，同樣由環保局提供給環境部，公告在「營運中公有掩埋場掩埋場容量統計表」網站資料卻顯示，大里掩埋場在2024年7月及2025年6月的餘量均為0立方公尺。

    吳佩芸要求「老爸」吳錦祥說明，當審計處取得機關提供資料時，是否會去核實數據？倘若機關造假數據，又是否會發現？

    吳錦祥回覆稱，依據審計法第14條規定，審計機關行使職權，機關要提供資料不得隱匿，如有隱匿會請該機關處分並報請監察院依法處理，如果提供不實數據，甚至還有使公務員登載不實的刑事責任。

    審計部台中市審計處長吳錦祥（圖），起立接受女兒議員質詢。（記者黃旭磊攝）

    審計部台中市審計處長吳錦祥（圖），起立接受女兒議員質詢。（記者黃旭磊攝）

