新版財劃法南部、離島受害最深 民進黨要藍白為惡修爛法道歉

民進黨今製作圖表盤點，新版財劃法在「水平分配」嚴重不公，讓台灣更加M型化、嚴重失衡。（圖擷取自民進黨臉書）

2025/09/15 16:17

〔記者陳昀／台北報導〕藍白立委去年聯手通過的「財政收支劃分法修正案」，搶食中央政府預算大餅，近日才被發現公式計算錯誤。民進黨今製作圖表盤點，新版財劃法在「水平分配」嚴重不公，台南、高雄的統籌分配款成長率倒數，資源缺乏的離島如澎湖、金門、連江更敬陪末座，台灣更加M型化、嚴重失衡，藍白應為自己惡修的爛法認錯、道歉，在立法院好好重新修法。

民進黨表示，去年底國民黨、民眾黨強行通過「財政收支劃分法」修法，乍看地方政府可獲得統籌分配款大幅增加，一口氣從中央多拿到4165億元，各縣市人人有獎。但實際上，修法後的「水平分配」嚴重不公平。

民進黨指出，六都中，國民黨執政的台北市、新北市、桃園市、台中市，明明資源豐沛，統籌分配款增加金額卻仍然佔據前四名；民眾黨執政、稅收本來就很多的新竹市，統籌分配款的成長率，也是第一名。

然而，民進黨執政的台南市、高雄市，成長率倒數，加劇原本就存在的「重北輕南」失衡現象；資源缺乏的離島，包括澎湖縣、金門縣、連江縣，也敬陪末座。

民進黨表示，因為藍白修惡的版本，分配公式偏重「人口」與「營業額」，讓資源往富的城市集中，這樣的結果，只會讓窮者越窮，富者越富，好處都市拿，離島鄉村沒發展，台灣更加M型化，失去均衡發展。這種修法，一點都不公平！

民進黨痛批，更荒謬的是，國民黨自己都承認「公式有問題」，卻又還要嘴硬說只是「小瑕疵」！藍白應該為自己惡修的爛法認錯、道歉，更應該在立法院一起配合好好重新修法！

