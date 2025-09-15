檢方要求禁止接觸所有證人 柯文哲爆氣：有幾百個人ㄟ！

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2025/09/15 17:52

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉貪被羈押滿1年後，日前以7千萬交保，高等法院12日撤銷交保發回台北地院更裁，北院今（15日）重開羈押庭。針對檢方主張所有證人和同案被告均應禁止接觸，柯文哲聽到後忍不住氣喊「有幾百個人ㄟ！」

綜合媒體報導，北院合議庭今天上午重開羈押庭，目前柯文哲和同案被告、北市國民黨議員應曉薇暫時恢復羈押禁見狀態，等待裁定結果出爐。退庭後，現任白營主席黃國昌出來向媒體轉述庭上狀況，提到檢方主張依起訴書證據清單，所有證人及同案被告均應禁止接觸，柯文哲聽到後反映有些悲憤，氣喊「有幾百個人ㄟ！」，接著無奈詢問檢方，可否把清單給他看到底有多少人，讓他背起來，避免「踩雷」。

黃國昌也質問檢察官，「所有在證據清單上的證人……我講一句不客氣的話，那2、300個證人你自己背得出來嗎？」接著他稱，今天北院做出裁定的可能性滿高，希望地院法官不要被檢察官威脅到。

柯文哲委任律師鄭深元則表示，證據清單上證人多達2、300人，若全面禁止接觸，恐違反比例原則，也不利於後續庭審進度，禁止被告接觸的範圍，理應限於法院尚未交互詰問的證人，其餘證據清單上的證人，可僅限制騷擾、恐嚇或探詢案情，而非全面「接觸」，以此兼顧比例原則與庭審效率。

