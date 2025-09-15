柯文哲再次自比曼德拉 黃帝穎列「5大不同」怒斥：貪汙犯不配！

前民眾黨主席柯文哲。（記者方賓照攝）

2025/09/15 16:35

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉貪被羈押滿1年後，日前以7千萬交保，高等法院12日撤銷交保發回台北地院更裁，北院今（15日）重開羈押庭，柯文哲再次自比世上最受尊重政治家曼德拉（Nelson Mandela）。對此，律師黃帝穎吐槽，柯文哲跟曼德拉有「5大不同」，貪汙犯根本不配提曼德拉！

北院合議庭今天上午重開羈押庭，針對柯文哲在庭上說「我希望我是曼德拉而不是伍子胥」，黃帝穎今下午在臉書發文批，「曼德拉對抗種族隔離，被判『意圖推翻政府』等罪，政治坐牢27年。柯文哲至少有5大不同，不配自稱曼德拉。」

「第一、曼德拉沒有像柯文哲一樣騎飛輪，在市長室收博弈大亨（陳盈助）300萬元。第二、曼德拉沒有像柯文哲一樣拿橘子（許芷瑜）的一卡皮箱，收宗教人士妙天的1000萬元。第三、曼德拉沒有像柯文哲一樣拿（基隆）市長謝國樑母親的錢，在市長室收200萬元。第四、曼德拉沒有像柯文哲一樣拿廠商7人頭的錢，（鼎越開發董座）朱亞虎認罪行賄藉7人頭付款210萬元。第五、曼德拉沒有像柯文哲一樣圖利京華城121億元，柯的副市長彭振聲認罪圖利並作證柯下便條、柯親自決行。」黃帝穎直言，上述5大金流證明柯文哲就是個貪汙犯，「根本不配提到曼德拉！」

