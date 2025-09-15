台灣國赴總統府呼籲一邊一國 「台灣不是中華民國、與中國互不隸屬」

本土社團「台灣國」理事長陳峻涵（左三）15日誰總統府外召開「美國證實開羅謊言！中華民國還要硬拗？」記者會。（記者羅沛德攝）

2025/09/15 16:16

〔記者林哲遠／台北報導〕二次大戰終戰80週年，中國以「開羅宣言」等文件指日本已將台灣主權歸還中國，美國在台協會（AIT）批評中國是不實法律論述，意圖將台灣孤立於國際社會外。獨派團體台灣國今赴總統府前召開記者會呼籲，現行仍以「中華民國」為名的統治當局，應勇敢承擔歷史責任，向全世界清楚宣示「台灣不是中華民國，台灣與中國互不隸屬，一邊一國」。

台灣國理事長陳峻涵指出，長久以來，中華人民共和國根據聯合國2758號決議文，主張「唯一代表中國」的地位，並藉此蠻橫主張台灣是其「神聖領土」。然而，據國際法與聯合國歷史記錄，2758號決議僅處理「中國」在聯合國的席次安排，從未涉及台灣主權問題，更未改變舊金山和約所留下「台灣地位」的法律現狀。

請繼續往下閱讀...

陳峻涵續指，美國作為二戰主要占領國之一，公開表態正是再次確認，台灣既非中華民國所有，更與中華人民共和國毫無瓜葛，任何將2758號決議牽強套用到台灣的說法，都是對歷史與法律的惡意歪曲。AIT的聲明，正如同一劑強心針，呼應聯電創辦人曹興誠董事長「正名制憲、建立台灣國」的主張，更加堅定「台灣國」長期以來的理念。

陳峻涵補充，研究開羅宣言的沈建德博士表示，美國總統羅斯福於1943年12月24日爐邊談話，明白拒絕蔣介石併吞台灣的要求，強調「被竊取的財產應歸還合法的主人，並尊重遠東千百萬人民自組政府的權利」；英國首相邱吉爾也在1955年2月1日於國會答詢時明確表示，台灣歸屬問題必須依照《舊金山和約》處理，並非開羅宣言所能決定。這些權威史料足以證明，中華民國與中華人民共和國皆無法據以主張台灣主權。

「今日台灣的教育體系與政府機關仍充斥錯誤論述，誤導下一代！」陳峻涵列舉，包括教育部審定的高中歷史課本、國史館官方文件、陸委會與外交部的對外說帖，甚至總統府網站的公開資料，仍大量以「開羅宣言歸還台灣」之謬說欺騙社會，這些錯誤必須立即徹底清除。

陳峻涵提出三大呼籲，首先，教育部應立即修正歷史教科書，刪除一切違反國際法與歷史事實的錯誤敘述；第二，國史館、外交部、陸委會與總統府，應全面檢討並撤回相關不實文件與貼文，停止以謊言誤導人民與國際社會；第三，現行仍以「中華民國」為名的統治當局，應勇敢承擔歷史責任，向全世界清楚宣示「台灣不是中華民國，台灣與中國互不隸屬，一邊一國」。

「唯有果斷拋棄中華民國的虛妄框架，主動以台灣之名走向國際，才能爭取聯合國席位，建立與世界各民主國家的正式外交關係。」陳峻涵重申，如此，台灣人民的國際地位與生存尊嚴，方能獲得根本而長遠的保障，實現世世代代台灣人「出頭天、做主人」的歷史使命。

本土社團「台灣國」15日在總統府外召開「美國證實開羅謊言！中華民國還要硬拗？」記者會，強調「台灣不是中華民國，台灣與中國互不隸屬，一邊一國」。（記者羅沛德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法