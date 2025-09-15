應曉薇愛女、吳怡萱若參選中正萬華議員 鍾小平預言這結果

台北市議員鍾小平說，應佳妤近半年開始替應曉薇跑行程。（記者何玉華攝）

2025/09/15 16:06

〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城案，交保被撤銷，台北地方法院今（15）天重開羈押庭，應曉薇女兒應佳妤陪同現身，並準備了三明治和飲料給現場群眾，被外界視為為2026議員選舉鋪路；佈局萬華中正（第5選區）已久的民眾黨發言人吳怡萱則說，「會讓自己成為最好的選擇」。國民黨台北市議員鍾小平受訪表示，應佳妤、吳怡萱屬性很像，都要爭取「小草」的支持，應佳妤參選會拖垮吳怡萱。

鍾小平說，應佳妤近半年來開始代替應曉薇跑基層，不能說一定要選舉，可是動作還蠻大的，但據他了解，應佳妤不是國民黨員，爭取提名需要入黨一年，因此應佳妤可能爭取民眾黨或是無黨籍參選。

請繼續往下閱讀...

鍾小平說，地方大約有6、7名里長，特別是宮廟，之前是支持于美人的，現在都陪著應佳妤跑基層。因為應曉薇跟柯文哲一起牽涉到京華城案，應佳妤跟吳怡萱的屬性很像，都要爭取「小草」的票，爭取「小草」的同情跟支持。

鍾小平認為，第5選區的政治版圖，藍軍約7.5萬票，綠軍6萬票，非藍非綠約2.5萬到3萬票；民眾黨若只提一個吳怡萱，有機會當選，若提兩個或是應佳妤用無黨籍參選，則會拖垮吳怡萱，也會壓縮到無黨籍議員徐立信的票。

