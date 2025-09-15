為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    涉利益衝突監院要求檢討 金縣府：1月內提報、訂定SOP規範

    金門縣議長洪允典（中上）、縣長陳福海（右一）於議程中，全程關注利衝法話題的發展。（記者吳正庭攝）

    金門縣議長洪允典（中上）、縣長陳福海（右一）於議程中，全程關注利衝法話題的發展。（記者吳正庭攝）

    2025/09/15 16:14

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，針對監察院要求縣府所涉違反公職人員利益衝突迴避法（以下簡稱利衝法），2個月提出檢討報告，縣長陳福海已指示縣府1個月提報，並訂定作業規範律定SOP（標準作業流程），加強守法觀念。另有法學人士建議，相關單位可考慮在申請書表上，以紅色文字加註是否違反利衝法，先自我檢覈。

    縣議員唐麗輝在臨時會中說，利衝法沒有明確的輔導，所以大家對利衝法多是一頭霧水，希望縣議會能夠發聲，期盼監察院再做合理說明。議長洪允典也在台上補充，包括縣府承辦人在內，有很多人是不知道的、是冤枉的，還對著陳福海說，萬一要究責，盼「要仁厚一點」。

    縣府政風處長王育俞說，除了每年的相關宣導，今年2度舉辦宣導說明，並專程拜訪過相關業務局處首長；另外，政風處委外開發1款「公職人員利益衝突迴避法自我檢核工具」App，相關人員只要點進去，就可以知道應該遵守的權利義務。

    監察院日前發布新聞稿強調，公職人員及其關係人向公職人員服務或受其監督的政府機關（構）申請補助或承攬採購案時，應自行檢視是否符合法定例外允許規定，如符合例外規定，須確實揭露身分關係，以免受罰。

    地方人士對監察院這一波清查違反利衝法的做法，有持正面肯定、也有認為宣導不足，還有人將矛頭對準縣府高層，就是因為人事更迭頻繁、疏於交接，以致「業務鏈」斷層，這雖非一日之寒，卻因人事頻仍，加速暴露沉痾。

