柯文哲自比曼德拉 賴瑞隆：貪污犯類比人權鬥士令人啼笑皆非

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2025/09/15 15:39

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市前市長柯文哲涉京華城等案被羈押1年後以7千萬元交保，高等法院12日撤銷交保發回台北地院更裁，北院今重開羈押庭，柯說希望成為台灣曼德拉，而不是伍子胥。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，南非前總統曼德拉是人權鬥士，反觀柯文哲則是涉嫌貪污，自比曼德拉令人啼笑皆非，相信全世界都不會認同。

「完全是令人啼笑皆非的類比！」賴瑞隆指出，曼德拉是為了公領域的人權奮鬥而坐黑牢，柯文哲則是涉嫌貪污、圖利，這完全不一樣，如此錯誤類比，刻意要用政治干預司法，因為柯知道，他若單純就司法攻防，以目前的人證、物證、金流等，大概難以逃掉司法審判，唯一一條路就是用政治干預、介入司法，讓他有機會躲過牢獄之災。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆說，這是非常惡劣的，台灣民主走過兩次政黨輪替，還有人想用這樣的方式傷害司法，甚至未來有機會騙取更多政治上的選票。他認為，台灣已經過兩次政黨輪替，人民沒那麼容易受騙，相信柯文哲的如意算盤終將落空，當一審判決結果出爐，法官把所有證據攤在陽光下，將會有更多人看清其真實的樣貌。

賴瑞隆表示，柯文哲現在試圖透過網路聲量、政治干預司法，最後都不會達到成效，柯還是必須面對司法最終的審判結果。而柯自比曼德拉，把貪污犯和為人權奮鬥遭受監禁的鬥士類比，相信全世界民主國家看得都是啼笑皆非、不可思議。

曼德拉是積極的反種族隔離人士，他領導反種族隔離運動時，南非法院曾判處他「密謀推翻政府」等罪名，曼德拉前後共服刑26年半。出獄後，曼德拉獲得各界的讚許，並於1993年榮獲諾貝爾和平獎。他也是第一個由全面代議制民主選舉選出的南非元首。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法