    首頁　>　政治

    盧秀燕稱要討250億白跑一趟 政院：中央挹注台中993億且還有賸餘

    盧秀燕今稱行政院找22縣市首長開會，不談把錢還回來，「白跑一趟」。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕今稱行政院找22縣市首長開會，不談把錢還回來，「白跑一趟」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/15 15:31

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院13日邀22縣市首長討論如何解決統籌分配稅款爭議，台中市長盧秀燕今（15日）指出，本以為要把砍掉的250億元補回來，結果坐一下午，竟只是當所有縣市長面前抨擊立法院，「讓我覺得白跑一趟」。對此，行政院發言人李慧芝表示，明年中央挹注台中市的財源達993億元，也比今年增加了128億元，而且2024年，台中市還有42億元的收支賸餘，財源充裕。

    李慧芝重申，行政院在覆議時，就已經明確指出修法錯誤，但非常遺憾，覆議遭到否決。因此，希望立法院正視問題的根源，採取負責任的態度來解決問題。

    李慧芝強調，新版財劃法的法條公式錯誤、指標設計不公，都更加劇了城鄉差距。例如明年的統籌稅款，因為公式的分母錯誤，導致連江縣幾乎零成長，反觀台中市則大增295億元，漲幅達66%。而明年中央挹注台中市的財源達993億元，也比今年增加了128億元，而且2024年，台中市還有42億元的收支賸餘，財源充裕。

    李慧芝說明，為解決立法院通過的新版財劃法，對國家財政所帶來的重大危機，以及對中央和地方政府的嚴重影響，上週六卓院長邀集22位縣市首長會議，多數都認為財劃法應該有通盤檢討的必要性，特別是權重分配指標，人口及營利事業營業額已佔75%，造成農業縣市無法獲得更多支持，因此，未來如果要修新財劃法，行政院會推出可長可久，符合均衡城鄉差距的版本，也期望屆時能夠獲得朝野共同支持。

