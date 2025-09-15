為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃偉哲首訪山形 參加「日本第一芋煮節」行銷台南

    台南市長黃偉哲向山形市民致上問候。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲向山形市民致上問候。（台南市政府提供）

    2025/09/15 15:21

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市長黃偉哲應邀首次造訪友誼市日本山形市，參加年度盛事「日本第一芋煮節」，南市農業局特地在會場設攤行銷台南觀光，黃偉哲親自向日本民眾介紹台南優質農漁特產品等，吸引許多日本朋友前來了解。

    黃偉哲14日受邀出席「日本第一芋煮節」，感謝山形市各界長期對台南的大力支持。黃偉哲說，山形市長不僅幾乎每年來訪，去年更是兩度造訪，一次是支持台南辦理台灣燈會，另一次則是帶了大型市民團來觀光，這次特別受邀出席「日本第一芋煮節」相挺，看到河岸邊超級壯觀的芋煮鍋，以及山形市民不分老小攜家帶眷前來參與，內心感到非常雀躍。

    黃偉哲在現場攤位與民眾親切互動，介紹台南文化、歷史、產業、美食、農特產，尤其在鄰近山形的仙台開啟了與高雄定期直航後，造訪台南更方便，邀山形好朋友來到台南體驗文化古都之美，親自品嘗多元的台南美食小吃與節令水果。

    山形市位在日本東北地區，是山形縣廳所在地，每年秋季舉行「日本第一芋煮節」，活動源自1989年，在當地馬見崎川河岸以大型重機跟直徑6.5公尺的大鍋，加入當地特產的牛肉、蒟蒻、里芋和大蔥，烹煮出高達3萬份芋煮，畫面壯觀令人嘆為觀止，曾創下金氏世界紀錄，每年吸引數萬人造訪品嘗這山形特色的鄉土料理美食，現場洋溢活力、熱鬧無比。

    台南市長黃偉哲與山形市長佐藤孝弘等人一同品嘗芋煮。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲與山形市長佐藤孝弘等人一同品嘗芋煮。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲親切地與山形民眾互動。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲親切地與山形民眾互動。（台南市政府提供）

    曾經創下金氏世界紀錄的日本第一芋煮節吸引眾多人潮。（台南市政府提供）

    曾經創下金氏世界紀錄的日本第一芋煮節吸引眾多人潮。（台南市政府提供）

    熱門推播