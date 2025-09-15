黨主席選舉民調拔得頭籌 趙少康：我沒什麼優勢 民調只是參考

一份艾普羅的「國民黨主席選情」民調顯示，若明天投票，前中廣董事長趙少康將取得領先。（資料照）

2025/09/15 15:10

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席10月改選，今天展開領表作業，一份艾普羅的「國民黨主席選情」民調顯示，若明天投票，前中廣董事長趙少康將取得領先；若由前台北市長郝龍斌參選，則呈現三強鼎立局面，勝負接近；若不看郝龍斌、趙少康的民調，國民黨團書記長羅智強則暫居第一。趙少康今日受訪表示，「我沒什麼優勢，郝龍斌優勢蠻多的」，郝龍斌做過8年台北市長，人脈很廣，民調只是參考之一，還要去問地方領袖、地方派系，做綜合考慮。

艾普羅民調訪問日期為9月12日、13日，電訪1341人（黨員1085人，加權後樣本數為1069人）在95％信心水準下，依性別、年齡、縣市、黃復興等變數進行加權。如果明天投票選黨主席，前立委鄭麗文22.2％最高，郝龍斌20.5％居次，羅智強18.7％排第三；若是由趙少康代替郝龍斌參選，則趙以29.9％拔得頭籌。

鄭麗文說，她的團隊每天都會收集來自四面八方黨員的建議和意見，作為每一天檢討和修正的重要根據，此外，媒體的報導以及各類的民調，也是參考的重要資訊來源。他也向黨員同志們承諾，她是一個「三到主席」，會走遍全台灣的基層鄉鎮區黨部，讓地方基層黨員和黨工看得到主席本人，來自基層黨員的心聲主席一定聽得到，以及主席承諾黨員和黨工的事情一定做得到。鄭麗文強調，所有的民調對團隊都是激勵和鞭策，一定認真踏實的打贏這一場主席選舉。

羅智強說，民調領先，要很努力，民調沒領先，要更努力。羅智強也在中午接受專訪時分析，由此可見，他的票跟鄭麗文、趙少康的重疊度最高，類似於總統大選，他的光譜位置比較像民眾黨的光譜，位置是在中間的地方，所以他在右邊可以拿到趙少康的票、在左邊可以拿到鄭麗文的票，但是也相對他們兩邊可以分掉他的票。才會出現沒有郝、趙時，他的民調可以領先。

郝龍斌辦公室則沒有回應，也還沒有決定是否參選黨主席。

