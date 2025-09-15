新版「國家海洋政策白皮書」完成，管碧玲：副總統9月底主持發布

管碧玲（左六）預告副總統蕭美琴將主持發布最新版的「國家海政策白皮書」。（海委會提供）

2025/09/15 14:52

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會海洋保育署今天舉辦「2025海洋環境管理國際交流研討會」，共有9國、47位國際海洋環境專家，以及美國環保署等重要機構共襄盛舉，並見證海委會與印尼哈比比中心簽署合作備忘錄。海委會主委管碧玲致詞時預告，副總統蕭美琴將於9月底主持發布最新版的「國家海洋政策白皮書」。

管碧玲表示，海洋環境管理涵蓋塑膠垃圾、氣候變遷、過度捕撈及新興污染源，唯有透過國際合作、制度建構與科技應用，才能有效因應。海委會雖僅成立7年，但已完成「國家海洋政策白皮書」、海洋基本法等法規及監測共享機制。

海保署指出，出席研討會的國際重要機構代表包括美國環境保護署、美國海岸防衛隊國家打擊部隊太平洋打擊分隊、美國夏威夷太平洋大學海廢研究中心、法國水域意外污染事故研究調查中心、日本海上災害防治中心、日本全球環境策略研究所、韓國水產資源公團，研討議題聚焦海洋環境保護、海洋污染防治、廢棄物治理、水質與底泥維護及國際合作。

