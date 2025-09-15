為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新版「國家海洋政策白皮書」完成，管碧玲：副總統9月底主持發布

    管碧玲（左六）預告副總統蕭美琴將主持發布最新版的「國家海政策白皮書」。（海委會提供）

    管碧玲（左六）預告副總統蕭美琴將主持發布最新版的「國家海政策白皮書」。（海委會提供）

    2025/09/15 14:52

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會海洋保育署今天舉辦「2025海洋環境管理國際交流研討會」，共有9國、47位國際海洋環境專家，以及美國環保署等重要機構共襄盛舉，並見證海委會與印尼哈比比中心簽署合作備忘錄。海委會主委管碧玲致詞時預告，副總統蕭美琴將於9月底主持發布最新版的「國家海洋政策白皮書」。

    管碧玲表示，海洋環境管理涵蓋塑膠垃圾、氣候變遷、過度捕撈及新興污染源，唯有透過國際合作、制度建構與科技應用，才能有效因應。海委會雖僅成立7年，但已完成「國家海洋政策白皮書」、海洋基本法等法規及監測共享機制。

    海保署指出，出席研討會的國際重要機構代表包括美國環境保護署、美國海岸防衛隊國家打擊部隊太平洋打擊分隊、美國夏威夷太平洋大學海廢研究中心、法國水域意外污染事故研究調查中心、日本海上災害防治中心、日本全球環境策略研究所、韓國水產資源公團，研討議題聚焦海洋環境保護、海洋污染防治、廢棄物治理、水質與底泥維護及國際合作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播