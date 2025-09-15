為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    為李文宗喊冤成撤銷交保理由！ 柯文哲當庭再喊「冤獄」 律師攻防曝光

    北院合議庭定今上午重開羈押庭，柯文哲提前10分鐘到法院報到。（記者方賓照攝）

    北院合議庭定今上午重開羈押庭，柯文哲提前10分鐘到法院報到。（記者方賓照攝）

    2025/09/15 15:01

    〔記者劉詠韻／台北報導〕高等法院上週五針對柯文哲、應曉薇交保裁定，發回台北地方法院更裁。北院今重新召開羈押庭，柯文哲重申，李文宗堪稱冤獄，可作為司法改革日後的檢討案例；辯護律師團隊則認為，多名證人已完成傳喚，且相關資訊已為外界周知，不存在串、滅證問題，並指無罪定罪前，不應禁止柯文哲進行過往的日常，包括政治活動，否則即等同妨害人身自由。

    台北地檢署抗告理由之一包括，柯文哲於交保後與證人陳智菡、陳宥丞等人接觸，甚至對16日即將出庭的共同被告李文宗公開喊話，然李文宗就公益侵占之犯罪事實，與柯文哲具相互指證關係，恐有影響證言疑慮。

    律師陸正義表示，限制接觸證人的目的，如今已再無影響可能，建議檢方明確告知禁止接觸證人的名單；檢察官林俊廷說，為避免過於嚴苛，替代羈押並非無可討論。律師蕭奕弘則指，與誰接觸應為憲法所保障的基本權，應有權在符合比例原則的前提下進行適度限制。

    律師鄭深元形容，210萬政治獻金堪稱「冤枉」，而被告李文宗答辯已完畢，相關調查都已經結束，此部分資訊為外界周知，並不存在串、滅證問題。

    鄭深元補充意見，除對檢察官林俊彥筆錄偵訊採證手段存有疑慮外，其他均不爭執，且就其訊問的人皆已傳喚完畢，不應再予限制。他強調，無罪定罪前，不應禁止柯文哲進行過往的日常，並包括政治活動，否則即等同妨害人身自由，違反比例原則。

    柯文哲也發表談話，「反正明天就開庭，聽法官的話，再忍一天是可以。」他也強調，對於李文宗的看法始終如一，再指「李文宗就是冤獄」，可作為台灣司法改革日後檢討的一個案例。

