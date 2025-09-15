戰狼外交赤裸展演！ 中國駐丹麥大使要求日方驅逐台灣代表

中華人民共和國駐丹麥大使王雪峰。（圖擷取自中國外交部官網）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國戰狼外交打壓台灣又一樁！丹麥歷史最悠久、發行量最大的媒體《貝林時報》今日揭露，丹麥和中國之間緊張關係正在加劇，今年2月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表，其無禮行徑令外交界為之震驚；學者批評，這不僅是外交禮儀上的粗暴失態，更是戰狼外交的赤裸展演。

《貝林時報》報導描述，今年2月26日，日本駐丹麥大使館慶祝德仁天皇的生日，當天約有200位賓客到場。其中有1人沒有參加聚會的心情，此人是中國駐丹麥大使王雪峰，他向日本東道主發表了演講，並想知道台灣駐丹麥代表處為慶祝活動做了什麼。

離譜的是，王雪峰當天竟要求台灣代表須立即離開，否則他會提出抗議，這項行為在丹麥外交界引起震動，且中國對東道主日本的不尊重程度令人震驚。

《貝林時報》報導提及，中國目前正加大對國際社會的壓力，尤其是在台灣問題上，丹麥對此感受越來越強烈，而且有大量證據顯示新任中國大使將發揮重要作用。而眾所周知，對自由派媒體進行言辭攻擊是中國政府的手段之一。

報導直指，中國駐丹麥大使在日本外交活動的事件，如今已被丹麥外交界廣泛知曉，這被視為中國在台灣問題上願意打破一切常規的一個例子。

雖然日本大使館不願對其外交活動發表評論，但確認台灣代表已有受邀，正如往常一樣。日本雖然不承認台灣為獨立國家，但兩國有著廣泛的經濟、文化交流，幾十年來一直如此。

據描述，當天活動會場上，王雪峰的抗議引起了軒然大波，這種事在外交界實屬罕見。各方評估認為，當時這位新任大使是想留下點什麼，也是為了向在北京的上司表明立場。

報導指出，不管出於什麼原因，日本東道主都沒有答應驅逐，當聚會的人享用清酒、海鮮和美妙歌聲時，王雪峰只好上車離開。而在此之前，王憤怒地將矛頭指向了台灣駐丹麥代表。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今天接受本報訪問表示，這不僅是外交禮儀上的粗暴失態，更是戰狼外交的赤裸展演。中國大使在公開場合張牙舞爪，把慶典場合硬生生轉化為意識形態鬥爭的舞台。此舉不僅公然冒犯地主國與主辦的日方，更凸顯北京對國際規範與外交文明的蔑視與踐踏。

丹麥媒體《貝林時報》今日揭露，丹麥和中國之間緊張關係正在加劇，今年2月在日本駐丹麥大使館慶祝天皇生日活動上，中國駐丹麥大使王雪峰竟公開要求主辦方驅逐台灣代表，其無禮行徑令外交界為之震驚。（圖擷取自丹麥媒體《貝林時報》官網）

