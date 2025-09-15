為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    嘉市推「師師有平板」 黃敏惠：財劃法若修法應平均入法

    嘉義市推動「師師有平板」，讓教師數位教學事半功倍。（記者王善嬿攝）

    嘉義市推動「師師有平板」，讓教師數位教學事半功倍。（記者王善嬿攝）

    2025/09/15 14:06

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕教師節將至，嘉義市政府編列2618萬元，採購1870台平板電腦，提供全市國中小學第一線教學教師每人1台iPad平板電腦，達成「師師有平板」。市長黃敏惠今表示，原規劃明年落實「生生有平板」，財劃法修法後，嘉市統籌分配稅款雖增加65億元，中央一般性與計劃型補助卻刪減，整體較去年少2億元，「生生有平板」預算因此還要再考量，她重申若要修法，就要所有因子設算前先拿一定比率平均分配，再進行公式分配，要把平均入法。

    嘉市府今上午在嘉義市政府舉行記者會，宣布8月起已將1870台平板發放到各校教師手上，希望藉由提升數位教學設備，減輕教師教學負擔。

    黃敏惠致詞提到財劃法議題，她說，加上中央事權下放、地方配合款比例增加，未來年度預算真的不知道要怎麼編列，原本今年推「師師有平板」，今年編明年度「生生有平板」的預算，現在還在考量中，問題很大；如果統籌分配款增加，中央一般性補助與計畫型補助不變，嘉市馬上「生生有平板」。

    黃敏惠表示，嘉義市土地小、人口少，產業特性造成營利事業銷售額占比小，統籌款的分配用任何公式設算都會產生不均，如財劃法要修法，要將平均入法，各縣市平均分配、均衡發展，才能讓台灣更具國際競爭力。

    嘉義市長黃敏惠重申，希望中央統籌分配稅款平均分配給各縣市。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長黃敏惠重申，希望中央統籌分配稅款平均分配給各縣市。（記者王善嬿攝）

