應曉薇愛女陪母現身羈押庭 否認「代母出征」參選中正萬華

台北地院15日針對柯文哲、應曉薇案重開羈押庭，ㄧ早應曉薇在女兒陪同下前往法院報到。（記者方賓照攝）

2025/09/15 13:49

〔記者董冠怡／台北報導〕前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城案，台北地方法院今天重開羈押庭，應曉薇女兒應佳妤陪同現身，並發放三明治和飲料給群眾，謝謝大家幫母親加油，被問是否規劃參選接棒，她搖頭回應，「目前沒有這個想法」；2022年以差1150票成為落選頭的民眾黨發言人吳怡萱則說，明年選舉會讓自己成為最好的選擇。

台北市議員第五選區（中正、萬華）現任議員，國民黨籍有應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平；民進黨籍劉耀仁、洪婉臻；無黨籍的徐立信共7人。應曉薇因官司纏身，被外界認為連任之路恐受影響，也傳出愛女近日頻於地方走動，是否「代母出征」有待觀察。另據直轄市議員選舉資料顯示，吳怡萱也拿下1萬3368票，與排名第7的劉耀仁僅差1150票。

應佳妤今天被問到是否對母親有信心，她說，因為要保護媽媽，不方便對案情多說什麼，但希望她與阿北今天的庭能夠一切順利、平安回家，不論是小草或是不分黨派，關心此案、司法正義者，自己都很感謝，目前沒有參選接棒的想法。

對於應佳妤現身聽庭，吳怡萱指出，女兒定是愛母心切，來聽庭屬正常且理所當然，這段時間自己也會協助柯先度過司法難關，至於明年選舉，就是她的功課了，會讓自己成為最好的選擇。

下一屆（2026年）市議員選舉，除了上述人選之外，國民黨罷免吳沛憶的領銜人劉思吟、退役空軍副司令張延廷也一度被列入潛在人選；台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋，同樣積極經營參與活動。

