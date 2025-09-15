柯文哲動怒遭法官制止！律師：證人多達300「全禁接觸」恐違比例原則

台北地院今天針對柯文哲（見圖）、應曉薇案重開羈押庭，一早柯文哲帶著微笑步入法院。（記者方賓照攝）

2025/09/15 13:38

〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案，高等法院日前撤銷他與台北市國民黨議員應曉薇的交保裁定，兩人暫時恢復羈押禁見狀態。庭訊中，檢察官主張，依起訴書證據清單，所有證人及同案被告均應禁止接觸，時間僅到10月30日；柯文哲委任律師鄭深元表示，證據清單上證人多達2、300人，若全面禁止接觸，恐違反比例原則，也不利於後續庭審進度。

鄭深元指出，應禁止被告接觸的範圍，理應限於法院尚未交互詰問的證人，包括梁秀菊等14人，其餘證據清單上的證人，可僅限制騷擾、恐嚇或探詢案情，而非全面「接觸」，以此兼顧比例原則與庭審效率。

不過，檢察官則認為，若無法全面禁止被告接觸證人，恐難以監督、防範探詢案情。法官陳芳瑜表示，此將列入評議考量。

庭上，柯文哲語氣略帶怒意，指稱證據清單上的證人數量龐大，「聽說有好幾百人」，批評檢察官「用這種手段很惡劣！」他表示，今天不管做什麼，都可能成為司法案例，強調檢方若列出完整清單，也應一併公開讓民眾了解。

柯文哲說，他到民眾黨中央黨部時，甚至嚇了一跳，「一半以上都是證人啊！」並點名檢察官林俊廷，「你就開清單給台灣人民看看！」法官即時出言制止，再度提醒庭上雙方避免發生言語衝突。

庭末，法官諭知，考量柯文哲及應曉薇目前仍處於在押狀態，將依今日開庭筆錄盡快評議，盡量當天做出裁定。

