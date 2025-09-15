徐國勇嗆蔣萬安、盧秀燕「最萊爾」：拿了經費還喊錢變少

民進黨秘書長徐國勇今天痛斥，沒人比台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕更萊爾（Liar，騙子）。（圖擷取自民進黨YouTube）

2025/09/15 13:41

〔記者陳昀／台北報導〕藍白立委去年聯手通過的「財政收支劃分法修正案」，搶食中央政府預算大餅，近來才被發現公式計算錯誤。民進黨秘書長徐國勇今天痛斥，沒人比台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕更萊爾（Liar，騙子），修法前自己宣稱能多數百億經費，現在又說經費大幅減少嗆中央，國民黨自己修財劃法拿了錢不知道要做什麼，這樣的地方政府有道理嗎？

徐國勇在民進黨《午青Live》直播表示，「講到萊爾，沒人比蔣萬安、盧秀燕更萊爾」，修法前他們自己說「台北市一年會多452億、台中295億」，現在又說「經費大幅減少」，請中央放下屠刀、說要地方包圍中央。

請繼續往下閱讀...

徐國勇指出，錢到底有多或有少？事實上，把統籌分配款、計畫型補助款、一般型補助款，加起來就是中央補助款，既然三樣加起來都增加，既然增加，總要做事吧？國民黨自己修財劃法，拿了這麼多錢，要做什麼事？沒寫！要做什麼？沒人知道！這樣的地方政府有道理嗎？利用在野黨在國會多數通過這種法律，拿了錢不知道要做什麼。

針對新北市長侯友宜提及，過去中央每年補助地方政府每年9.1億電費，現在卻不補助，徐國勇說明，中央先前之所以補助電費，因為推動生生有電腦、班班有冷氣政策，地方政府對電費有疑慮，所以中央政府答應前3年內幫忙出電費，中央政府的錢哪來的？當然是稅收，現在錢都拿走了，還叫中央付？更何況3年已經屆滿，為什麼要繼續付？

徐國勇舉例說，假設中央政府是在外面賺錢的爸爸、地方政府是家管的媽媽，有天媽媽要求爸爸把所有薪水交出來讓她控管，那原先爸爸付的水電費，難道還是爸爸繼續繳嗎？

徐國勇指出，藍白惡修財劃法的後果就是窮越窮、富越富，中央4千多億元稅收全部被地方拿走，高雄、台南也因此突然從小康之家變成窮人家，財劃法是立法院自己搞出來的，不到3分鐘就出委員會，院會要三讀時沒人知道正確版本，突然就拿出來表決，現在發現錯得一塌糊塗，自己去改，行政院說自己捅的簍子自己處理，很合理吧！

民進黨秘書長徐國勇今天痛斥，沒人比台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕更萊爾（Liar，騙子）。（圖擷取自民進黨YouTube）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法