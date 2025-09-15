卓榮泰要求立院面對財劃法錯誤 沈榮欽：近期做過最好的政治決策

沈榮欽15日表示，卓榮泰堅持依法行政，是他近來做過最好的政治決策，絕對是個正確的政治決定。（資料照）

2025/09/15 13:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院13日邀請22縣市首長針對《財劃法》爭議座談，行政院長卓榮泰表示，立法院要對自己造成的錯誤向國人負責，請立法院勇敢面對。加拿大約克大學副教授沈榮欽15日在臉書發文表示，卓榮泰堅持依法行政，是他近來做過最好的政治決策，絕對是個正確的政治決定。

沈榮欽點出，《財劃法》被亂修是藍白掌握國會多數後毀憲亂政的一環，程序完全違反民主原則，傅崐萁和黃國昌兩人沒收了立院審議中最重要的委員會審議，配合中共大刪國防預算，且直到表決時，立委甚至當場才看到法案，《財劃法》就是在這樣的狀態下通過。事後行政院雖提醒有問題、提出覆議，但藍白立委陷入勝利狂歡之中，否決行政院覆議、高喊勝利。

沈榮欽提到，大家不可能用任何正常的邏輯去解釋藍白立委的行為，包括黃國昌在內提案連署刪預算的理由荒腔走板，整個過程過度混亂，沒有人知道刪了多少錢，還癱瘓行政機關、監察院以及大法官會議，完全破壞立院的民主精神，沈質疑：「有哪一個正常國會議員在這種情況下還能大肆慶祝？」

沈榮欽表示，民間團體在一切手段被封鎖後，不得已發動大罷免；在全軍覆沒後，被逼著承認錯誤，要承認過去一年多的毀憲亂政、胡亂立法是對的，否則一頂「選輸還不反省」的大帽子就扣上來，而在《財劃法》錯誤被揭露後，始作俑者傅崐萁和黃國昌反而更不可一世，傅要選國民黨主席，黃要選新北市長，黃還抹黑賴清德，要用心的抹黑來掩飾修法錯誤，沈坦言「這已經不是無恥所能形容的」。

沈榮欽指出，藍白縣市長不僅完全沒提過去《財劃法》通過時，大肆慶祝的發言，反而繼續要中央負責，沈直言：「這是一個瘋人院。但這不是最大的危機，最大的危機是瘋子和他們的支持者正在獲益，於是國家沒有回到正軌的機會。如果瘋子一直獲利，誰要當總是付出成本的正常人？」

沈榮欽讚許卓榮泰依法行政、要立院自己解決錯誤修法的做法，沈認為此舉目的不在於改變已經瘋狂的群眾，而是讓努力維護國家卻遍體鱗傷的人不再含冤，讓已經精疲力盡的支持者不繼續潰散。沈榮欽說：「如果不能讓做錯事的人付出代價，至少不要讓努力的人遭受辱罵，這是人性對公平正義最基本的要求，僅此而已。」

