北市觀傳局再派特色形象花車參加「上海旅遊節」 展示台北觀光特色

2025/09/15 13:05

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市觀傳局再度以台北市特色形象花車參加「上海旅遊節」，設計除了有城市吉祥物熊讚，還有台北觀光景點與經典美食。昨日起也在上海外灘南京東路步行街世紀廣場連播2週台北形象廣告。

觀傳局副局長蕭君杰表示，這次的花車呈現台北的多元風貌，車體除了有國際知名的台北101大樓及北門、北藝中心、北流中心，也由台北城市吉祥物熊讚，帶領大家搭乘貓空纜車體驗台北大縱走的美麗山景，並且結合小籠包、芒果冰、牛肉麵及夜市小吃等特色美食等意象一起呈現，吸引更多遊客造訪兼具傳統文化與時尚文創的台北。

觀傳局補充，「上海旅遊節」每年吸引超過800萬人次遊客，是中國最具影響力的旅遊盛事之一，今年的花車展覽展至10月5日，期間花車將在上海各區巡迴展示，9月28日起將在上海世博文化公園定點展示。

