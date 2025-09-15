為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獲釋10天再拚交保 應曉薇爆哭「怕再被關進去」：向母親三叩頭

    北院今上午召開羈押庭，應曉薇出庭。（記者方賓照攝）

    北院今上午召開羈押庭，應曉薇出庭。（記者方賓照攝）

    2025/09/15 13:14

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市國民黨議員應曉薇與前台北市長柯文哲，因京華城弊案遭羈押一年，5日獲交保後，北檢再提抗告，高等法院12日裁定撤銷並發回台北地方法院更裁。北院今上午召開羈押庭，應曉薇不時掩面痛哭，並透露她早上出門前才向年事已高的母親一跪三叩頭，也擔心自己再次被收押，並喊話兩個女兒，「不管發生什麼事，你們心中不要有恨，要像媽媽一樣心中有愛。」

    應曉薇當庭說，「法官好、檢察官好，我不是學法，謝謝法官肯定曉薇沒有做犯法的事，不能聯絡就是不能聯絡，希望可以相信我。」她坦言，收押期間，律師並未告知母親住院，「律師都不告訴我，家人也說『說了我也不能做什麼』，但我不能做什麼，可是我好怕失去媽媽。」

    應曉薇表示，她對兩個女兒深感愧疚，「媽媽真的對你們很抱歉，謝謝你們一直相信媽媽，不管發生什麼事，你們心中不要有恨，要像媽媽一樣心中有愛。」

    應曉薇並提及今早出門前，已先向母親一跪三叩頭，為她擦拭淚水，又緊緊抱著她，深怕自己會再次被關進看守所，說及此處不時掩面痛哭。她也重申，「敬愛的法官，身為一個被告，我一定做到不跟證人見面，請放心，謝謝。」

    應曉薇委任律師吳佳蓉提出，無論羈押期間或交保在外，應曉薇從未與同案被告或證人接觸，包括年近百歲的母親在她羈押期間曾因癲癇及肺衰竭住院，應曉薇返家後也需陪伴母親入睡，避免夜間驚醒。她強調，應曉薇會嚴格遵守裁定，不會違反任何規定。

    吳佳蓉並引用高院刑八庭，先前針對民進黨台北市議員陳怡君羈押、罕見改裁100萬元交保的案例，指出該裁定明確強調，檢察官負有舉證與說理責任，起訴後應推定證據已蒐集，保全完畢。

    吳佳蓉認為，法院作為中立聽審者，原則上無義務替檢方考慮證據保全，也不需「接力」補強有罪證據；對羈押要件中涉及「勾串」的情況，應採限縮性解釋。

    北院今上午召開羈押庭，應曉薇出庭。（記者方賓照攝）

    北院今上午召開羈押庭，應曉薇出庭。（記者方賓照攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播