獲釋10天再拚交保 應曉薇爆哭「怕再被關進去」：向母親三叩頭

北院今上午召開羈押庭，應曉薇出庭。（記者方賓照攝）

2025/09/15 13:14

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市國民黨議員應曉薇與前台北市長柯文哲，因京華城弊案遭羈押一年，5日獲交保後，北檢再提抗告，高等法院12日裁定撤銷並發回台北地方法院更裁。北院今上午召開羈押庭，應曉薇不時掩面痛哭，並透露她早上出門前才向年事已高的母親一跪三叩頭，也擔心自己再次被收押，並喊話兩個女兒，「不管發生什麼事，你們心中不要有恨，要像媽媽一樣心中有愛。」

應曉薇當庭說，「法官好、檢察官好，我不是學法，謝謝法官肯定曉薇沒有做犯法的事，不能聯絡就是不能聯絡，希望可以相信我。」她坦言，收押期間，律師並未告知母親住院，「律師都不告訴我，家人也說『說了我也不能做什麼』，但我不能做什麼，可是我好怕失去媽媽。」

應曉薇表示，她對兩個女兒深感愧疚，「媽媽真的對你們很抱歉，謝謝你們一直相信媽媽，不管發生什麼事，你們心中不要有恨，要像媽媽一樣心中有愛。」

應曉薇並提及今早出門前，已先向母親一跪三叩頭，為她擦拭淚水，又緊緊抱著她，深怕自己會再次被關進看守所，說及此處不時掩面痛哭。她也重申，「敬愛的法官，身為一個被告，我一定做到不跟證人見面，請放心，謝謝。」

應曉薇委任律師吳佳蓉提出，無論羈押期間或交保在外，應曉薇從未與同案被告或證人接觸，包括年近百歲的母親在她羈押期間曾因癲癇及肺衰竭住院，應曉薇返家後也需陪伴母親入睡，避免夜間驚醒。她強調，應曉薇會嚴格遵守裁定，不會違反任何規定。

吳佳蓉並引用高院刑八庭，先前針對民進黨台北市議員陳怡君羈押、罕見改裁100萬元交保的案例，指出該裁定明確強調，檢察官負有舉證與說理責任，起訴後應推定證據已蒐集，保全完畢。

吳佳蓉認為，法院作為中立聽審者，原則上無義務替檢方考慮證據保全，也不需「接力」補強有罪證據；對羈押要件中涉及「勾串」的情況，應採限縮性解釋。

