北檢：沒有要押誰押到死 柯文哲交保後違反禁令才提抗告

柯文哲ㄧ早前往法院報到。（記者方賓照攝）

2025/09/15 13:02

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案，上週一以7000萬元交保獲釋，但上週五被高等法院撤銷發回，台北地院今重開羈押庭，蒞庭檢察官林俊廷特地強調，檢方對於是否交保並沒有特定立場，也沒有一定要把誰押到死，而是柯文哲交保後違反法院的禁止接觸同案被告及證人禁令，且一走出法院就向同案被告李文宗隔空喊話，恐妨害法院後續審理，才會提出抗告。

林俊廷指出，除了明天即將做證的眾望基金會董事長李文宗，後續還有威京集團主席沈慶京、北市前都發局長黃景茂、台北市議員應曉薇、其助理吳順民等同案被告要作證，都還有勾串之虞，檢方希望證人都能在不受干擾之下作證；檢方指出，上週民眾黨秘書長周榆修作證時做出不實陳述，「明顯是在做偽證」，即已妨害司法審理。

請繼續往下閱讀...

檢方指出，柯與其律師若對法院的裁定限制範圍有疑義，應當洽詢法院，而不是自行擴張解釋；檢方也不同意「被動接觸」的說詞，那是誰主動、還是剛好巧遇？法院白紙黑字命令不得接觸，就是不能接觸。檢方也表示反對將禁止接觸的範圍，限於同案被告和尚未到庭的證人，難道已作證過的證人就能接觸？柯文哲現在可以去找朱亞虎、彭振聲質問「你認什麼罪」嗎？

檢方指出，收押罪名不限於5年以上的貪污重罪，公益侵佔、背信罪也可收押，要審酌違法的重大程度，例如士林地檢署偵辦起訴的身障關懷協會遭公益侵佔案，士林地院接押後也是裁定續押。

檢方並指出，涉貪的北市議員陳怡君上週五獲高院裁定交保，與本案顯然不同，陳怡君與主要共犯皆已認罪，且案情單純；而京華城等案牽涉4大犯罪事實，案情繁雜，被告與證人皆有明確的勾串、滅證事實，例如柯文哲撕碎的「Orange出國」紙條，柯去年8月與陳智菡討論應訊方向時，講到木可內帳是「死棋」等。

外界也有人質疑，涉台智光案的台北市議員陳重文也是在審理時交保，林俊廷對此指出，陳重文一路收押至一審全部證人皆詰問完畢後，才獲得交保，京華城案還有21個證人未到庭，11月4日才要訊問最後一位證人何璦廷，與陳重文案狀況不同。

