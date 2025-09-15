徐國勇直播狂轟黃國昌：民眾黨生「貪污病」要接葉克膜

民進黨秘書長徐國勇今在民進黨《午青LIVE》直播痛斥黃國昌胡說八道，有病就要看醫生，並質疑黃身為法律人，可以這樣拿A湊B嗎？敢否認檢察官起訴的事實嗎？（圖擷取自民進黨午青LIVE直播）

2025/09/15 12:54

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席黃國昌連日質疑，總統賴清德曾召集「府院黨三巨頭」到總統府密會，討論前主席柯文哲交保案，「誰的意志看得非常清楚」。民進黨秘書長徐國勇今在民進黨《午青LIVE》直播痛斥黃國昌胡說八道，有病就要看醫生，並質疑黃身為法律人，可以這樣拿A湊B嗎？敢否認檢察官起訴的事實嗎？民眾黨已生了「貪污病」，應該要接葉克膜，無緣無故跟賭博大亨拿300萬，這可以嗎？

針對黃國昌質疑，徐國勇、行政院長卓榮泰到總統府與賴總統密商柯文哲交保？徐國勇痛罵「我聽你在放空氣、胡說八道，有病就要看醫生，不要無病呻吟！」徐說，民眾黨要接葉克膜，他們生了一場大病叫「貪污病」，他進總統府是因為民進黨主席是總統，總統每天上班到晚上9點、10點、11點，之後要談事情也只能到官邸。

請繼續往下閱讀...

徐國勇指出，總統只有禮拜三會到中央黨部主持中常會，其他時間就是在府跟官邸，如果要跟主席報告事情就是到府或官邸，過去國民黨或任何一個政黨都是這樣，自己以來賓身分到總統府跟主席報告黨務，這樣也可以連連看，說是在商量「如何再關柯文哲」，聽你在胡說八道，一個法律人還是法學博士，可以講這種沒有根據，拿A湊B？

徐國勇痛斥，以後如果有女生經過黃國昌身邊，「可以質疑你跟小姐有關係，不然怎麼經過你身邊嗎？這樣連連看你接不接受？」一個法律人可以這樣嗎？民眾黨無病呻吟，如果是真的有病，要去看醫生、裝葉克膜。

徐國勇接著說，民眾黨犯了「貪污病」，無緣無故跟一個賭博大亨拿300萬，這可以嗎？試想，如果有政府官員、市長，突然有賭博大亨送來300萬就收了，可以嗎？他過去當內政部長，如果有人無緣無故送他300萬，不要說是賭博大亨，就算是正經生意人送來300萬，可以收嗎？當然不行啊！任何狀況都不行，這叫做貪污病！

徐國勇指出，現在檢察官已經起訴，可不可以收謝國樑媽媽的200萬？政治獻金法規定，不可以接受財團法人或宗教團體捐獻，請問有沒有什麼禪師一卡皮箱一千萬？法院正在審理，這些是不是事實？這些不是虛構的，黃國昌是讀法律的人，檢察官起訴的事實，你敢說沒有嗎？「我大學沒畢業就考上律師，73年到現在已經40多年，請問黃國昌當多久？」

徐國勇質疑，黃國昌真的有資格評論此事嗎？懷疑他的律師執照在哪，當律師、法官最重要的是不能「連連看」，柯文哲會被羈押，一定是有相關證據，今天（羈押庭）結果如何不知道，但「行政干涉司法」的時代早就過去，現在年輕檢察官、法官「沒有人在甩你啦」，一直要把柯文哲法律問題的責任推給賴清德，這叫笑話，要也推給國民黨吧，真正「行政干涉司法」的，也只有國民黨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法