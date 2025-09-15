為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批國民黨「宮廷文化」令人失望 邱毅曝黨主席選舉「大老最喜歡他」

    前立委邱毅在臉書直言，大老們最中意的國民黨主席人選是郝龍斌。（資料照）

    前立委邱毅在臉書直言，大老們最中意的國民黨主席人選是郝龍斌。（資料照）

    2025/09/15 13:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨本週辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，參選人張亞中、羅智強陸續領表，外界則關心趙少康、郝龍斌、盧秀燕等熱門人選的意向。然而，前立委邱毅揭露，在「大老」眼中，張亞中太書生，鄭麗文太衝，稱他們「最喜歡的人選是郝龍斌」；他同時批評國民黨矯揉做作的「宮廷文化」太令人失望了。

    邱毅今天（15日）在臉書發文指出，趙少康曾提出一套「順位」說法：第一選擇是盧秀燕參選，若盧不出馬，就支持朱立倫連任；朱不選，就擁護郝龍斌參選；若郝也不選，他才會出來參選。邱毅認為，「這完全就是宮廷文化的身段」，年輕人為什麼討厭國民黨，就是厭惡這種矯揉做作的風格。可是這些大老們一點都不自覺，還把這種操作視為高明。

    邱毅提到，盧系一名大老曾明說，盧秀燕會支持「輩分高」的人，所謂輩分高，不外乎是年紀大、家世顯赫、經歷完整、官當的夠大。邱毅質疑，趙少康日前自爆與朱立倫、郝龍斌聚餐，確定朱不參選，因此他與郝之間一定有一人會出來角逐。郝龍斌事後也稱正在做民調，決定他和趙少康誰出來，同時不忘強調自己參選意願比趙少康高。

    根據邱毅說法，這些作為引來黨內其他人不滿：張雅屏怒而宣布退選，他算是「知難而退」了；張亞中怒批這是國民黨必須改革的「醬缸文化」；鄭麗文最憤怒，她說這算不算已經內定人選了！

    邱毅最後直說，「在大老的眼中，張亞中太書生，鄭麗文太衝。他們最喜歡的人選，我判斷就是郝龍斌了。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播