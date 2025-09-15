批國民黨「宮廷文化」令人失望 邱毅曝黨主席選舉「大老最喜歡他」

前立委邱毅在臉書直言，大老們最中意的國民黨主席人選是郝龍斌。（資料照）

2025/09/15 13:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨本週辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，參選人張亞中、羅智強陸續領表，外界則關心趙少康、郝龍斌、盧秀燕等熱門人選的意向。然而，前立委邱毅揭露，在「大老」眼中，張亞中太書生，鄭麗文太衝，稱他們「最喜歡的人選是郝龍斌」；他同時批評國民黨矯揉做作的「宮廷文化」太令人失望了。

邱毅今天（15日）在臉書發文指出，趙少康曾提出一套「順位」說法：第一選擇是盧秀燕參選，若盧不出馬，就支持朱立倫連任；朱不選，就擁護郝龍斌參選；若郝也不選，他才會出來參選。邱毅認為，「這完全就是宮廷文化的身段」，年輕人為什麼討厭國民黨，就是厭惡這種矯揉做作的風格。可是這些大老們一點都不自覺，還把這種操作視為高明。

請繼續往下閱讀...

邱毅提到，盧系一名大老曾明說，盧秀燕會支持「輩分高」的人，所謂輩分高，不外乎是年紀大、家世顯赫、經歷完整、官當的夠大。邱毅質疑，趙少康日前自爆與朱立倫、郝龍斌聚餐，確定朱不參選，因此他與郝之間一定有一人會出來角逐。郝龍斌事後也稱正在做民調，決定他和趙少康誰出來，同時不忘強調自己參選意願比趙少康高。

根據邱毅說法，這些作為引來黨內其他人不滿：張雅屏怒而宣布退選，他算是「知難而退」了；張亞中怒批這是國民黨必須改革的「醬缸文化」；鄭麗文最憤怒，她說這算不算已經內定人選了！

邱毅最後直說，「在大老的眼中，張亞中太書生，鄭麗文太衝。他們最喜歡的人選，我判斷就是郝龍斌了。」

