與四叉貓合體奏效 高市議員簡煥宗「煥人來做客」創造「客」題

簡煥宗上月與四叉貓合體拍影片介紹鼓山風景，還遇到民眾喊話大罷免大成功。（記者王榮祥翻攝）

2025/09/15 12:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員簡煥宗規劃「煥人來做客」系列影片推銷地方，首集邀網紅四叉貓合體拍片成為焦點，近期發表第二、三集合體對象分別是宮廟主委與市黨部副執行長，特別的是兩位都曾是簡煥宗的「選舉對手」，讓影片在介紹地方特色之外，人物組合也成為地方話題。

煥你來做客先前邀請四叉貓一起介紹高雄鐵道園區，成功引起許多討論，近期推出新內容特別邀請旗津天后宮主委陳冠銘，及現任民進黨高市黨部副執行長張峻榕參與，分別帶領觀眾深入體驗旗津、鼓山在地文化與美食魅力。

陳冠銘曾是簡煥宗參選議員的競爭對手，首度合體介紹旗津天后宮歷史與文化故事，展現廟宇文化的深厚底蘊，影片中兩人不僅回顧過去淵源，也透過攜手拍片帶出彼此默契，展現截然不同的火花。

張峻榕也曾在黨內初選與簡煥宗較量，這回也是首次與簡煥宗一起走訪鼓山區在地的內惟夜市，兩人化身庶民美食嚐鮮者，邊逛邊介紹夜市的特色小吃，並親身挑戰打彈珠遊戲以及親手DIY沙威瑪，展現接地氣一面。

簡煥宗表示，盼透過煥你來做客系列影片，詳細呈現高雄在地文化與美食特色，並藉由不同人物組合，帶給觀眾嶄新的視角與體驗；他強調政治人物不只是政策與問政，也能用更貼近生活的方式，與市民互動交流。

他也透露每次組合會有不同的碰撞，相信可為民眾帶來耳目一新的感受。

簡煥宗邀請曾經是選舉對手的旗津天后宮主委陳冠銘，介紹旗津天后宮歷史與文化故事。（簡煥宗服務處提供）

簡煥宗邀請張峻榕一起走訪鼓山區在地的內惟夜市，找尋好味道。（簡煥宗服務處提供）

