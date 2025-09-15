藍綠議場吵要盧秀燕普發5萬現金 江和樹突拿看板「快放柯文哲」

台中市長盧秀燕在議場被「普發5萬」聲浪包圍，台中市議員江和樹（右）要求「快放柯文哲」。（記者黃旭磊攝）

2025/09/15 12:34

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市議會上午召開第4屆第6次臨時會，民進黨團動用人海戰術，由黨團副召張芬郁及市議員何文海等10多人高喊「普發5萬，還錢於民」，聲浪迴盪議事廳，盧秀燕遭「還錢於民」看板掩蓋，於上午11時27分被請出會場，而民眾黨台中市議員江和樹突拿出「民進黨，請快點放柯文哲」看板，盧秀燕並未搭理。

「普發5萬，還錢於民」！民進黨團台中市議會黨團上午11時25分許，突拿出「普發5萬」看板包圍盧秀燕，張芬郁、何文海、陳淑華、李天生等多名議員上前包圍主席台，國民黨團由李中、黃佳恬等議員拿出「舉債普發現金，合理嗎？」字牌，反批綠營使出烏賊戰突襲，盧秀燕低頭微笑略顯尷尬，由黃佳恬護送於11時27分暫離會場。

張芬郁表示，明年度中央挹注台中市的財源較今年增加136億元，市府完全有能力普發5萬元，盧市長一再北上拚政治聲量，對地方民眾期望的普發5萬避而不談。

就在藍綠於議場對嗆僵持時，江和樹拿著「民進黨，請快點放柯文哲」蓋住盧秀燕，並在盧秀燕離場後，當場開直播稱這才是真正議題，拜託趕快釋放柯文哲。

