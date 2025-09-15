藍綠包圍盧秀燕激烈攻防 綠營提案台中普發5萬付委審查

台中議會藍綠黨團為普發5萬包圍盧秀燕激烈攻防。（記者黃旭磊攝）

2025/09/15 12:13

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕行政院預計10月下旬普發現金1萬元，民進黨台中市議會黨團也提案台中市普發現金5萬，今議會臨時會開議，民進黨團總召王立任指出，與其等到臨時會審議提案太費時，要求台中市長盧秀燕現場簽下發普發5萬承諾書「還錢於民」，綠營20餘議員齊聚盧秀燕旁喊簽「還錢於民」，國民黨團見狀也前往護喊烏賊戰，藍綠包圍盧秀燕各自喊口號激烈攻防，主席議長張清照裁示休息10分鐘後，普發5萬提案付委審查。

行政院通過韌性特別預算案，拍板最快10月下旬普發1萬現金，民進黨台中市議會黨團也提案中市普發5萬，民進黨團指出，台中去年歲入減歲出賸餘41億元，且盧秀燕上任六年累積超徵逾200億元，賣地收入更高達1064億元，要求普發5萬。

王立任指出，中央已決定普發1萬，台中若等提案討論再編預算等費時太久，拿出承諾書，請盧秀今天簽署承諾發放最快。

民進黨團議員齊聚到盧秀燕座位前喊話「普發5萬」、「還錢於民」，國民黨團見狀，也立即趨前邊喊「烏賊提案」，邊「保護」盧秀燕，藍綠一群人在盧秀燕前激烈推擠攻防，盧秀燕瞬間被藍綠攻防人群「淹沒」。

因現場秩序混亂，張清照裁示休息10分鐘，盧秀燕在部分藍營議員保護下先離開議場，民進黨團則持續在現場喊話，國民黨團也到綠營旁繼續呼口號對拚。

10分鐘後，議場重開會，張清照最後裁示，普發5萬提案付委審查。

台中藍綠為普發5萬提案激烈攻防，盧秀燕被藍綠「淹沒」。（記者蘇孟娟攝）

台中綠營喊話普發5萬。（記者蘇孟娟攝）

台中藍綠黨團為普發5萬提案激烈攻防。（記者蘇孟娟攝）

