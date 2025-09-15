批藍白修財劃法助長炒房 蔡易餘：應納「糧食安全指標」

民進黨立委蔡易餘今舉行「炒房指標out 農產加值in 財劃法再修 錯誤不只分母」記者會。（蔡易餘國會辦公室提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委蔡易餘今舉行「炒房指標out 農產加值in 財劃法再修 錯誤不只分母」記者會，痛批去年藍白兩黨強行通過的「財政收支劃分法」修正案，不僅修法程序粗糙，導致出現分配公式分母錯誤，其精神更徹底失敗，完全背離了平衡地方發展的目標，新增「財產稅成長率」無異是變相鼓勵地方政府依賴房地產炒作，更嚴重背離了「調劑財政盈虛、縮小城鄉差距」的立法初衷。

蔡易餘表示，去年倉促修法最明顯的錯誤，就是公式中「分母被放大」的技術性疏失，導致本島及離島縣市的分配款項看得到、卻領不到。然而修正後，台北市依然是全國獲得最多統籌分配款的城市，持續吸納全國資源。

蔡易餘引述國際案例指出，日本東京都自1954年以來，已連續72年未領取中央的「普通交付稅」；韓國首爾市至少也有25年未領取相關補助款。縱使日、韓與台灣的稅制不同，其精神均為：首都不再與其他鄉鎮競爭統籌分配款。反觀台北市是台灣首都，但在這次修法後，統籌分配新增部分又比其他縣市還多，嚴重背離「縮小城鄉差距」的立法初衷。

蔡易餘表示，去年修法藍白將縣市「土地面積」權重從20%砍半，卻新增10%「財產稅成長率」指標。該指標包含地價稅、房屋稅、土地增值稅等，其本質就是「炒房炒地皮指標」，等於是哪個縣市房價漲得越快、土地炒得越兇，就能分到越多錢。去年全國土地增值稅收中，光六都就佔逾八成。新法無疑是變相鼓勵地方政府依賴炒房稅收，懲罰默默守護農地、肩負台灣糧食安全的農業縣市。

為此，蔡易餘鄭重主張，為真正達到平衡城鄉差距的目標，此次修法應廢除「財產稅成長率」這項不公義的指標，並將能反映農業縣市貢獻的「糧食安全指標」納入權重。他強調，唯有正視農業價值，才能讓資源合理分配。

最後，蔡易餘向國民黨公開呼籲，指民進黨委員包含陳冠廷、劉建國、賴惠員、陳亭妃、郭國文、邱議瑩等，一定會支持這樣的修法方向。希望包含嘉義縣王育敏委員、雲林縣張麗善縣長、張嘉郡及丁學忠委員、台南市謝龍介等農業縣市首長與立委們，在這次修正錯誤的機會下，應該要站在農業縣的立場，共同支持納入「糧食安全指標」，為自己家鄉爭取應有的財政資源，而不是跟隨政黨意志，繼續為都會區的炒房指標護航。

