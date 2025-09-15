為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    獨家》全國威權象徵646件待清除 桃園市60座蔣公銅像居冠

    桃園石門水庫內，現有一尊巨型蔣介石銅像，尚未移除。（資料照）

    桃園石門水庫內，現有一尊巨型蔣介石銅像，尚未移除。（資料照）

    2025/09/15 12:04

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕全國公共空間威權象徵林立，據官方統計，全台目前仍有646件蔣介石銅像未移除，其中，中央機關部會所轄394件，地方政府所管252件。桃園市有60件蔣介石銅像待清除，為各縣市之最，其次為台北市58件、台中市36件；立委批評，應落實轉型正義，各地方政府應將銅像就近移去慈湖。

    根據全國威權象徵各轄管單位處置情形統計表，截至今年8月31日，六都直轄市待處置的威權象徵，台北市58件、新北市6件、桃園市60件、台中市36件、台南市2件、高雄市6件。

    縣市政府方面，待處置的蔣介石銅像等威權象徵，基隆市1件、新竹縣5件、新竹市1件、苗栗縣6件、彰化縣15件、南投縣2件、雲林縣10件、嘉義縣2件、嘉義市2件、屏東縣2件、宜蘭縣3件、花蓮縣9件、台東縣5件、金門縣10件、連江縣10件、澎湖縣1件。

    中央機關處置情形方面，國防部各營區所轄蔣介石銅像，記錄在案列管數量251件，已完成處置18件，截至8月底尚有233件威權象徵待移除，為各部會之最。

    其次，教育部記錄在案列管數量139件，已完成處置51件，尚有88件威權象徵待處置。退輔會錄案列管數量62件，僅處置7件，目前仍有55件尚未處置。

    據統計，其餘部會部分，考試院有4件威權象徵待移除，內政部則有5件、財政部國產署1件、經濟部4件、交通部1件、文化部2件、國發會1件。

    對此，民進黨立委王美惠今日受訪表示，桃園市、台北市還有許多蔣介石銅像待處置，顯示當地政府沒有積極在處理，多數都是藍營執政縣市，例如桃園市長張善政沒有強烈意願，怎麼可能會想配合移除。像當年嘉義中正公園的銅像就是強制移除，現在已經沒有當年的氛圍。

    王美惠指出，轉型正義對台灣非常重要，老蔣銅像不要一直放在那，可以就近移去慈湖集中放置，要參拜的民眾就去慈湖拜，尤其桃園離慈湖那麼近，桃園市政府應該有所行動。

