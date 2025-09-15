為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    稱財劃法公式爭議是「小問題」 黃國昌：民進黨小鼻子小眼睛

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/09/15 11:54

    〔記者林哲遠／台北報導〕新版財劃法因公式錯誤引發爭議，行政院長卓榮泰強調，立法院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立法院勇敢面對。對此，民眾黨主席黃國昌稱，國民黨團的版本的確會讓錢無法完全分配，水平分配公式中有300多億元沒辦法順利分配，這只是其中的1個小問題而已，民進黨卻「小鼻子小眼睛」。

    黃國昌今早接受hitFM《黃暐瀚撞新聞》節目訪問時表示，在民進黨所挑起的財劃法爭議中，水平分配公式中有300多億元沒辦法順利分配，這只是其中的1個小問題而已，但民進黨卻「小鼻子小眼睛」好像抓到小辮子就要把你痛打一頓，在人民眼中，只有執政黨的荒謬跟可笑。

    黃國昌指出，民進黨長年主張「財政收支劃分法」修法，包括現任外交部長林佳龍、行政院副院長鄭麗君等人，甚至連時任行政院長賴清德也說要修，結果自己執政後錢跟權都握在手時都忘了，行政院長卓榮泰去年更宣稱，現有版本就是最好的版本。

    「國民黨團版的修法版本，的確會讓錢無法完全分配！」黃國昌認為，台中市長盧秀燕就說得很中肯，現在不是修法的問題，而是如何公平合理分配。民進黨這幾天，府院黨巨頭通通都跳出來狂打這題，凸顯其荒謬跟可笑。

    黃國昌批評，執政者依然在進行政治鬥爭，賴清德、卓榮泰這幾天講的話，根本不像是8月23日第2波罷免投票再度失敗過後要展現的誠懇態度，馬上回復到大罷免726以前的嘴臉。他也強調，當初民進黨若支持民眾黨團版本，或許這些事情都不會發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播