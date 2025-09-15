稱財劃法公式爭議是「小問題」 黃國昌：民進黨小鼻子小眼睛

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/09/15 11:54

〔記者林哲遠／台北報導〕新版財劃法因公式錯誤引發爭議，行政院長卓榮泰強調，立法院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立法院勇敢面對。對此，民眾黨主席黃國昌稱，國民黨團的版本的確會讓錢無法完全分配，水平分配公式中有300多億元沒辦法順利分配，這只是其中的1個小問題而已，民進黨卻「小鼻子小眼睛」。

黃國昌今早接受hitFM《黃暐瀚撞新聞》節目訪問時表示，在民進黨所挑起的財劃法爭議中，水平分配公式中有300多億元沒辦法順利分配，這只是其中的1個小問題而已，但民進黨卻「小鼻子小眼睛」好像抓到小辮子就要把你痛打一頓，在人民眼中，只有執政黨的荒謬跟可笑。

黃國昌指出，民進黨長年主張「財政收支劃分法」修法，包括現任外交部長林佳龍、行政院副院長鄭麗君等人，甚至連時任行政院長賴清德也說要修，結果自己執政後錢跟權都握在手時都忘了，行政院長卓榮泰去年更宣稱，現有版本就是最好的版本。

「國民黨團版的修法版本，的確會讓錢無法完全分配！」黃國昌認為，台中市長盧秀燕就說得很中肯，現在不是修法的問題，而是如何公平合理分配。民進黨這幾天，府院黨巨頭通通都跳出來狂打這題，凸顯其荒謬跟可笑。

黃國昌批評，執政者依然在進行政治鬥爭，賴清德、卓榮泰這幾天講的話，根本不像是8月23日第2波罷免投票再度失敗過後要展現的誠懇態度，馬上回復到大罷免726以前的嘴臉。他也強調，當初民進黨若支持民眾黨團版本，或許這些事情都不會發生。

