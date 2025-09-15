稱新北捷運經費卡90億 侯友宜籲中央釐清財劃法事權分配

新北市長侯友宜籲中央盡速把財劃法事權分配講清楚，讓地方好好做事。（記者黃政嘉攝）

2025/09/15 11:56

〔記者黃政嘉／新北報導〕行政院長卓榮泰前天邀22位縣市首長共商「財劃法」爭議，新北市長侯友宜今接受聯訪重申，希望中央盡速在事權分配上講清楚，像新北的捷運在興建過程中，近期也被卡了90億元，少了72%，有權責的單位在中央，希望中央盡速把權責釐清楚，讓地方好好做事。

侯友宜今視察新北捷運員工子女非營利幼兒園接受媒體聯訪表示，他在行政院開會時講得很清楚，現在的財劃法，因為地方編預算有時間跟效率的壓力，以及對明年市政建設的推動，所以行政院應按財劃法的分配原則，盡速分配，其中345億元，可就原有財劃法的分配精神分配，只要訂出公式原則，盡速分配，就能補這次的不足，行政院說要重新再修法，那修法也不是一次討論就可以決定的，不管時間、效率都來不及。

侯友宜舉例，像新北的捷運在興建過程中，近期也被卡了90億元，少了72%補助，到底哪些事權是屬於中央還地方，事權分配上，希望中央盡速講清楚，不要一直說要申請制，只要事權分配原則清楚，地方在編列預算、執行上就有所依循。

侯友宜也說，一般性補助款很多是法定要執行的義務，原則上，中央在先前都會有所補助，既然中央要修改，中央把事權分配原則講清楚，哪些是中央權責，哪些是地方自治該做的事，地方編列預算就知道大概有多少預算可以執行。不管財劃法給地方多少錢，只要計畫性補助款跟一般性的補助款不講清楚，那等於是把它收回去，地方拿到財劃法的資源上，還是非常有限。

