綠營抨擊與盜採砂石案「地主」站一起!? 柯志恩:掩蓋不了盜挖事實

尹立強烈質疑柯志恩與涉及盜採砂石案的地主站一起，讓會勘現場變成涉案者舞台?（翻攝臉書）

2025/09/15 12:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕美濃砂石盜採案引起議論，擬參選高市議員的尹立抨擊國民黨立委柯志恩，在美濃高調會勘，卻與「涉案地主」站一起，讓現場瞬間變成「涉案者舞台」!柯志恩重申不知其背景，強調這爭議掩蓋不了盜挖事實。

尹立指出，柯志恩協同市議員朱信強特助石麗君（事件曝光後被撤職）會勘，石麗君竟然是地主，其實高市府早在今年初便展開多次稽查與裁罰，市府態度明確，依法追責並堵住漏洞，經發局也澄清並沒有民眾向市府陳情卻未獲回應情形。

尹立表示，韓國瑜當年用「又老又窮」貶低高雄，塑造自己是救世主，如今柯志恩操作如出一轍，忽略市府執法成果，誇大「市府消極」，把高雄再次描繪成「沒人管、沒救的城市」，這種政治套路不是幫高雄，是消費市民痛苦換取自己聲量，這不是揭弊，而是刻意操弄。

尹立喊話，對高雄市民而言，真正需要的是能解決問題、爭取資源的民代，不是把城市當成負面素材、把議題變成政治秀的政客，他奉勸柯志恩委員趕快協同地主繳交最新300萬元罰款，並儘速恢復地貌，給市民一個交代！

柯志恩今重申不知石小姐的背景，強調任何人若涉有重嫌，就請檢調好好調查，將周圍盤根錯節關係釐清，別因此掩蓋美濃被挖很多洞的真相；她同時質疑，一般民代平常不對此發聲，發現「石小姐」後就開始大肆扭曲，這些都掩蓋不了美濃被盜挖的事實。

柯志恩重申不清楚涉案地主石小姐的背景，強調綠營質疑掩蓋不了美濃農地被盜挖的事實。（記者王榮祥攝）

藍綠持續在美濃大峽谷事件上發動議題攻防。（翻攝臉書）

