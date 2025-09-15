美濃大峽谷案翻車？柯志恩：不知石麗君背景 盼檢方查明真相

柯志恩說，綠營民代平常對此事完全不關注，突然發現石女會勘站在她旁邊，就大肆連結扭曲，無法掩蓋美濃山林被盜挖破壞的真相，希望檢調調查清楚。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄美濃大峽谷盜採土石案，附近同被盜採的涉案地主石麗君，被踢爆竟與立委柯志恩一起會勘，遭綠營批評「自盜自演」、爆料翻車；對此，柯志恩今（15）日再度回應說，綠營民代平常對此事完全不關注，突然發現石女會勘站在她旁邊，就大肆連結扭曲，此舉無法掩蓋美濃山林被盜挖破壞的真相，她也希望檢調把周圍盤根錯節的關係調查清楚。

國民黨立委柯志恩日前到美濃會勘，指有不法業者大規模盜採砂石，挖出「大峽谷天坑」，質疑高雄市府被動無作為。未料事後遭綠營民代爆出案外案，柯志恩會勘時同框的石麗君，是無黨團結聯盟高雄市議員朱信強的特助，更是盜採農地的地主，遭綠營痛批柯「自盜自演」、爆料翻車。

橋頭地檢署將石女及其夫婿巫男與王姓土地承租人等傳喚到案，漏夜進行複訊，今（15日）凌晨檢察官聲押土地承租人王男，石麗君100萬元交保。

針對此案，柯志恩今（15）日再度回應說，她對於石麗君的認知，就是無黨籍議員朱信強的特助，平常跑地方時會看到她，石女也跟其他民進黨民代都有互動，「我不知道她的背後的背景」，如果檢調認為她涉有重嫌，應該好好來審問，並且把周圍盤根錯節的關係也調查清楚！」

柯志恩強調，一般民代平常對此事完全不關注，而綠營突然發現石女在會勘站在她旁邊，就大肆連結、扭曲，此舉完全沒辦法掩蓋美濃美麗山林被盜挖破壞的真相。她要敬告所有人，「不要因為石女事情，就掩蓋了美濃被挖出非常多坑洞，甚至被稱為大峽谷的一個真相！」

