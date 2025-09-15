重開羈押庭 柯文哲：希望當曼德拉 不要當伍子胥

北院合議庭定今上午重開羈押庭，柯文哲說他希望成為台灣曼德拉，而不是伍子胥。（記者方賓照攝）

2025/09/15 11:35

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等案，台北地院5日裁定7000萬元，柯文哲8日辦保獲釋，高等法院12日撤銷發回北院更裁，北院合議庭定今上午重開羈押庭，柯文哲說他希望成為台灣曼德拉，而不是伍子胥，並稱他的7000萬交保金，年利率高達210萬，每個月要17萬5000元，他和陳佩琪的月退俸連3分之2都不到，希望法官再斟酌。

柯文哲說交保1星期，因為被「知覺剝奪」長達1年時間，讓他有與世隔絕的感覺，斷絕與這個世界的連絡，手機、USB也被沒收，「什麼時候要還給我」。

柯文哲抱怨7000萬元交保金太高，以年利率3%計算，1年要210萬元，也就是每個月17萬5000元，他和妻子陳佩琪的月退俸加起來還不到3分之2，希望金額能合理一點。

柯說，他有去看他媽媽，人家說她有功能退化、失智現象，但可能是他對母親很熟悉，她話講一半他就知道她要說什麼，他是不覺得有失智。父親過世他不在身邊，媽媽說農曆7月不要去靈骨塔祭拜，所以上週他就先去寺廟祭拜父親的牌位，父親帶著煩惱離開這個世界，他請師父為父親早晚誦經。

柯文哲接著說，「我很不喜歡恨人」，此時書記官打筆錄誤植為「瞪人」，柯還特地指正「是恨人，不是瞪人」，每次想到父親就很難過，「我希望我將來是台灣曼德拉，而不是伍子胥」。（伍子胥是中國春秋吳國名相，他為了報父兄之仇，掘楚王墓，鞭屍三百下，而其下場是被吳王夫差賜劍自刎，屍體被夫差裹屍拋江。）

柯文哲指出，檢察官先把他關起來再開始找證據，他這星期才有時間讀卷宗，之前在看守所燈光很暗、沒有桌椅，「人民面對國家機器，顯得渺小而無力，昨天他第1次讀到李文宗的偵查筆錄，李根本沒有接觸京華城案，面對檢察官林俊言、郭建鈺的連番訊問，毫無招架之力，就這樣被關了11個月。

對於禁止接觸證人，柯文哲說，只要法院有明確的指示，他一定會遵守，民眾黨中央黨部幾乎有一半是證人，希望法官明確界定，告訴他該怎麼做。

