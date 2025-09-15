民眾黨走讀爆衝突8警受傷！黃國昌沒到案 直接函送北檢

北市中正一分局督察組長陳育健遭黃國昌勒頸。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/15 11:34

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣民眾黨日前舉辦「司法改革公民走讀」活動，卻與維安警方爆發推擠衝突，有8名官警受傷，其中民眾黨主席黃國昌還涉嫌對警官勒頸。警方認定黃國昌涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，日前發通知書傳喚他今天到案說明，但他並沒有在今天早上10時到案，警方將把全案直接函送給台北地檢署。

據悉，警方在本月2日正式寄發通知書給黃國昌，傳喚他今天早上10時到案說明。不過，黃國昌今天前往台北地方法院，去旁聽前台北市長柯文哲的羈押庭，沒有如期到警局說明，他也沒有委任律師處理。

警方指出，民眾黨在8月30日舉辦走讀活動，期間黃國昌涉嫌率領群眾衝撞拒馬、和警方推擠，造成8名官警受傷，警方檢視蒐證影像後，認定他涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材。

當天黃國昌涉嫌對中正一分局督察組長陳育健勒頸，事後網路流傳一段陳員遭勒頸卻露出「燦爛笑容」的影像，但陳員其實並沒笑，影片是網友用AI後製，警方也查出製作者為何姓網友。

此外，當時民眾黨一輛宣傳車企圖朝警方架設的阻材前進，被維安警方阻止，抗議群眾群情激憤，不斷對員警叫罵、咆哮，警方事後根據蒐證影像，查出廖姓男子涉嫌對員警動手。

警方說，黃國昌的傳喚到案日為今天，何男、廖男則分別為本月20日、21日。

