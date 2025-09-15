政院找縣市長討論統籌分配款 盧秀燕：根本白跑一趟

盧秀燕今稱行政院找22縣市首長開會，不談把錢還回來，「白跑一趟」。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/15 11:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院邀22縣市首長討論如何解決統籌分配稅款爭議，台中市長盧秀燕今指出，本以為要把砍掉的250億補回來，結果坐一下午，竟只是當所有縣市長面前抨擊立法院，「讓我覺得白跑一趟」；她再喊話行政院拿出誠意，把各縣市砍掉的補助包括台中市的250億補回來，行政院有誠意的話還來得及做。

藍白立委修惡財劃法，造成明年度統籌分配款出現諸多分配困擾，還有逾300億無法分配等，行政院13日找22縣市長討論相關爭議，盧秀燕會後指稱財劃法沒有修法問題、問題出在計算方式，更喊話說要把被砍掉的250億救回來。

不過，民進黨台中市議員黃守達指出，議會臨時會今召開臨時會，市府預計明天進行新財劃法專案報告，報告中分明提及明年度預算根本比今年多136億，「盧說的250億怎麼算的」；財政局僅表示，中央明年確實大砍諸多預算補助。

今盧秀燕罕見主動說明，但焦點仍放在13日行政院會議，未正面回應明年度台中市預算目前究竟有沒有多136億。

盧秀燕仍說，台中目前初估明年被砍約有250億；上週六行政院邀22縣市長與會，當時絕大多數以為行政院要協助解決財政問題，她以為中央要還給我們，但進去後大家坐了一上午、一下午，發現行政院把大家叫來的目的，根本是當所有縣市長的面，抨擊立法院，「讓我覺得白跑一趟」。

她說，希望行政院拿出誠意，把砍掉各縣市的錢，包括台中市的250億補回來，否則把人家錢砍掉、叫人家上去又不解決人家的問題，只是在大家面前罵一罵立法院，很可惜。

她還說，行政院有誠意的話還來得及做，因各縣市都還在編預算，台中市雖已送出暫定版總預算書給議會，還可以調整。

