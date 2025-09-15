為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台中大里掩埋場暫置38.5萬噸 盧秀燕喊話：不會發生垃圾大戰

    台中市長盧秀燕（左）在議會開議前表示，有心人士每年喊垃圾大戰。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕（左）在議會開議前表示，有心人士每年喊垃圾大戰。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/15 11:26

    〔記者黃旭磊、蘇孟娟／台中報導〕台中市大里垃圾掩埋場目前暫置約38萬5185噸垃圾，引發市議會民進黨團要求市長盧秀燕道歉並儘速處理，盧秀燕上午在議會開議前公開喊話，稱「從我上任第1年，就有極少數喊台中會垃圾大戰，事實並沒有發生，這是製造市民恐慌。」

    大里掩埋場暫置約38萬5185噸垃圾，以汰舊換新處理費約4.1億元，民進黨中市議會黨團要求市府焚化爐非歲修期間，不可將垃圾再放置此處，並要求環保局長陳宏益與盧秀燕要公開向市民道歉。

    盧秀燕表示，從上任第1年開始，就有極少數有心人就在喊「台中市府沒能力處理垃圾，會垃圾大戰」，市民會沒地方倒垃圾，台中市會垃圾滿地，事實上，執政6年來，這些事都沒有發生。

    盧秀燕說，會調度合法掩埋場處理，目前還沒滿（尚未飽和），垃圾問題長期來由他們來煩惱處理，不會發生垃圾大戰，不會讓市民沒地方倒垃圾，每年都有人有心吵這個問題，事實並沒有發生，說會引起垃圾大戰，已經喊6年，應該適可而止。

