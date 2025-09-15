低收不能常吃壽司？ 同款農場貼文湧現 作家示警：提防認知作戰

社群媒體充斥著主題為「父母帶著剛考上理想學校的孩子去吃壽司、火鍋或麥當勞」的農場貼文。（取自作家福澤喬臉書）

2025/09/15 14:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日台灣社群媒體充斥著主題為「父母帶著剛考上理想學校的孩子去吃壽司、火鍋或麥當勞」的貼文，配圖多為孩子面露欣喜笑容，且貼文最後都會補上相同註解「因為我們家是低收，不能常常這樣」、「看他吃得那麼快樂，爸媽真的很欣慰」。對此作家福澤喬稱，此類內容乍看令人感動，但若仔細比對，就會發現貼文刻意營造不實「低收氛圍」；福澤喬提醒，面對認知作戰，台灣社會必須具備更強的辨識力與自信心。

作家福澤喬15日在臉書粉專「Joel來談日本」表示，這些貼文格式幾乎完全一致，僅替換了學校名稱與慶祝地點，甚至連「低收」與「欣慰」這些字眼都如出一轍。福澤喬稱，這已非一般家庭自然流露的心情，而是刻意編排的資訊操作。這種行為稱為「協同性造假行為」（Coordinated Inauthentic Behavior，CIB），本質是透過大量重複的模板貼文，營造出某種假象。

請繼續往下閱讀...

福澤喬分析，貼文企圖讓大眾相信台灣家庭普遍陷入貧困，連最基本的慶祝都顯得奢侈，進而對社會經濟狀況產生悲觀與失望。這是一種典型的認知作戰，透過情感操弄削弱民心。

福澤喬引用真實數據破解「哭窮劇本」。根據中華經濟研究院、主計總處2025年第二季公布的最新統計，台灣經濟表現相當亮眼，第二季經濟成長率高達8%，全年預測也上修至4.45%；同時，預估2025年台灣人均GDP將達3萬8066美元，首度超越南韓。

福澤喬並稱，台灣政府已連續9年調漲基本工資，讓廣大勞工分享經濟成長的成果。他強調，這些事實與「大部分家庭是低收、連平價餐廳都無法常常去」的敘事背道而馳。換句話說，這些網路貼文刻意營造的「低收氛圍」並不反映真實社會，反而更像是對台灣經濟現況的扭曲與惡意誤導。

福澤喬認為，這些貼文更隱含了一種被操弄過的價值觀。只有奢華消費才算得上「慶祝」，這種論述對台灣社會是貶低與誤讀；把日常幸福包裝成「因為窮才只能如此」的悲情，既失真又具攻擊性；認知作戰刻意將這種「小確幸」污名化，暗示台灣社會貧困，心理操控意圖讓人們對自身生活失去信心。

福澤喬進一步指出，中國當前面臨嚴峻經濟困境，可能刻意操作此類劇本。透過內容農場散播「台灣家庭普遍哭窮」的故事，讓台灣民眾誤以為自己才是過得更辛苦的一方。不僅試圖打擊台灣民心，更削弱大眾對政府與經濟政策的信任。「低收慶祝文」並非單純的生活分享，而是資訊戰的一環，帶有明確戰略目的。

福澤喬提醒台灣社會應具備辨識力與自信心，以面對認知作戰。要觀察模式，當看到大量雷同貼文時，就要警覺這可能不是自然生成的內容；要查證事實，透過可靠的新聞與數據來源，確認經濟與社會狀況的真實面貌；要有堅定價值，幸福不應由外部勢力定義，而是來自我們對家人、朋友與生活的珍惜。

福澤喬強調，台灣的經濟實力正逐步攀升，生活幸福感更不是粗糙劇本所能抹煞的。「由此可見，真正的抵禦之道，是在心中建立一道防線，不被外部的惡意操弄所動搖，並持續以真實的數據與價值觀去回應虛假的敘事。這樣，我們才能在資訊戰的時代裡，穩健守護屬於台灣的幸福與信心」。

近日社群媒體Threads充斥著主題為「父母帶著剛考上理想學校的孩子去吃壽司、火鍋或麥當勞」的相同類型貼文。（法新社資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法