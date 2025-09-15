代張亞中領表參選國民黨主席 何啟聖：史上最不公正選舉

何啟聖痛批，這次的國民黨主席選舉辦法一改再改，包括領表時間、黨員投票資格、黨主席的參選資格等，是國民黨歷史上最不公正、最不公平、也最不公開的選舉。（記者田裕華攝）

2025/09/15 11:17

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨本週辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，參選人之一孫文學校總校長張亞中，由辦公室主任何啟聖代為領表，何啟聖痛批，黨主席選舉辦法一改再改，包括領表時間、黨員投票資格、黨主席的參選資格等。這次的黨主席選舉，是國民黨歷史上最不公正、最不公平、也最不公開的選舉。

何啟聖表示，張亞中的參選初衷很單純，希望藉由公平的選舉讓全民刮目相看，讓國民黨重新回到受人尊敬的位置，很可惜事實並非如此，過程當中雖然黨主席選舉還沒有正式開跑，但是已經充滿過去四年中很多這種黨內踐踏民主的劣習，令人非常寒心、心痛，讓民進黨等其他政黨譏笑、甚至羞辱的把柄。

何啟聖指出，國民黨中常會7月30日通過黨主席選舉辦法，7月31日對外公告，但是之後一改再改，包括領表的時間從9月1日延到今天的9月15日，確認黨員投票資格的補繳黨費時間，從6月18日延到8月28日，之後又延到9月10日，此外連黨主席的參選資格也臨時做出調整，這些種種讓國民黨這次的黨主席選舉，成為國民黨歷史上最不公正、最不公平、也最不公開的選舉。

何啟聖進一步表示，黨主席朱立倫應該是這場比賽的裁判，怎麼可以與可能的參選人密室商談甚至喬事，這種赤裸裸的密室政治，竟然習以為常、堂而皇之，這就是國民黨為人詬病的醬缸文化、權貴結構，張亞中參選的主要目的就是要徹底改變這個現象，重建有黨德、黨魂、有制度，青天白日朗朗乾坤的政黨。

何啟聖說，張亞中也鄭重呼籲，未來的總統候選人的產生，不能再靠欽定、徵召這種剝奪基層黨員意志的做法，我們需要的是一場公平、公正、公開的初選，眼下大家都在拱台中市長盧秀燕，的確她在此刻是最強的，但在高層權貴的操弄下，她的聲望、能量在逐步消費、消耗中，更不應該去否定立法院長韓國瑜或是其他優秀黨員同志參選的可能性，國民黨是屬於全體黨員的，而不是少數權貴高層的遊戲場。

何啟聖指出，張亞中強調，請尊重每一位黨員的自由意志及明確選擇，任何團體或組織不應該剝奪投票的自主，親愛精誠從來都不是壓迫同志的口號，這是一場黨內的選舉，不要將黨員當成冷冰冰的投票機器，唯有重拾黨魂跟尊嚴，國民黨才能再度成為偉大光榮的政黨。

國民黨主席參選人孫文學校總校長張亞中，由辦公室主任何啟聖代為領表。（記者田裕華攝）

