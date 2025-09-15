為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    北市統籌款最多還向中央討錢 行政院：有人多咬一口、就有人少一口

    台北市長蔣萬安稱，捷運路網計畫完成前，原本中央已經核定的補助經費將會少650億元。行政院在臉書說，「餅只有一塊，有人多咬一口、就有人少一口」。（資料照）

    2025/09/15 11:09

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰13日邀請22位縣市首長共商「財劃法」爭議，明年統籌款1149億元、增加452億元最多的台北市長蔣萬安卻稱，捷運路網計畫完成前，原本中央已經核定的補助經費將會少650億元。行政院在臉書說，「餅只有一塊，有人多咬一口、就有人少一口」。

    「行政院發言人」臉書今天在臉書貼文，小編以自問自答的方式講解財劃法議題，「Q: 政院被立院否決的覆議案，事後證明正確的比率多少？A: 目前是100%喔。1.國會職權行使法：大法官判決『核心內容及多數條文違憲』（然後立院就修「憲法訴訟法」，憲法法庭被時間暫停）2.財政收支劃分法：已證實公式錯誤，拉大城鄉差距，削弱中央調節能力。

    發言人臉書指出，明年地方統籌税從4676億元暴增到8841億元，總計中央挹注地方來到1兆1650億元，創史上新高。而中央則是近年來首度舉債2992億元。

    「餅只有一塊，有人多咬一口、就有人少一口」，發言人臉書強調，中央過去幫台北負擔捷運費用至少6775億元，如今中南部正在捷運建設期，但是在新版財劃法衝擊下，中央大幅釋出財源，已經沒有能力給予同樣的補助。地方自治事權必需回歸，有能力就多做一點，例如統籌稅款暴增超過400億元的台北。

    發言人臉書指出，假設台北市明年捷運建設要自付60億而，蓋10年付650億元，但這10年北市多拿的統籌稅會超過4000億元，退一萬步，8年也有3200億，相信可以妥善規劃使用。「對了，北市還有269億歲計賸餘，一定能好好照顧市民。」

